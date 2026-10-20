"В некотором смысле – партнеры": Венс рассказал о разногласиях, возникших между США и Украиной

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что у Вашингтона и Киева есть общие интересы, но между странами время от времени возникают разногласия. В частности, он раскритиковал украинские атаки на российские объекты по производству дизельного топлива, утверждая, что они повышают стоимость энергии для американцев.

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В то же время Венс подчеркнул, что США продолжат сотрудничать с Украиной по отдельным вопросам. Об этом он сказал в интервью 2WAY TONIGHT.

Венс назвал Украину партнером США

Отвечая на прямой вопрос, является ли Украина союзником Соединенных Штатов, Венс заявил, что в определенном смысле страны являются партнерами. В то же время он отметил, что интересы Вашингтона и Киева не всегда совпадают.

"В определенном смысле они, бесспорно, являются партнерами. Но я считаю, что у нас, знаете, время от времени возникают расхождения в интересах. Например, считаю ли я, что они должны бомбить российские дизельные объекты, что повышает стоимость энергии для американцев? Нет", — сказал вице-президент США.

Несмотря на несогласие с украинскими ударами по российской энергетической инфраструктуре, Венс заверил, что сотрудничество между странами будет продолжаться.

"Но, конечно, мы сотрудничаем с ними в некоторых вопросах. Мы и впредь будем сотрудничать с ними в некоторых вопросах. Но я считаю, что им следует прекратить бомбардировки российской энергетики", – добавил он.

Венс заявил, что у США нет официального союза с Украиной

На уточняющий вопрос, является ли понятие "партнер" менее близким, чем "союзник", Венс ответил, что у Соединенных Штатов нет официального союза с Украиной. Он также подчеркнул, что Украина не входит в НАТО, и высказался против ее вступления в Альянс.

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"Они не входят в НАТО. Я не считаю, что им следует вступать в НАТО. Я считаю, что это страна, заслуживающая большого уважения, прекрасная страна с большим количеством удивительных людей", — заявил вице-президент США.

В то же время Венс отметил, что отсутствие официального союза не исключает взаимодействия между государствами. По его словам, стороны могут продолжать сотрудничество в тех сферах, где их интересы совпадают, даже если по другим вопросам у них противоположные взгляды.

"Мы будем сотрудничать по некоторым вопросам, но также будем придерживаться противоположных позиций по некоторым другим", — подытожил Джей Ди Венс.

Главные истории дня

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы готовы продолжать работать ради справедливого мира. Однако сейчас всё сводится к тому, что российский диктатор Владимир Путин отказывается завершить начатую им войну. В то же время американская сторона принимает в отношении Украины решения, которые "трудно объяснить".

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле заявили, что окончательное урегулирование войны России против Украины невозможно без участия представителя Киева, готового взять на себя ответственность. В то же время там высоко оценили миротворческие усилия США.