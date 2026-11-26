В Министерстве обороны США заявили, что они продолжают работать над расширением промышленного сотрудничества с Украиной и европейскими партнерами для увеличения производства Patriot. Речь идет как о компонентах для этих систем противовоздушной и противоракетной обороны, так и о ракетах к ним.

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Такой ответ на запрос "Суспільного" предоставил представитель Пентагона. По его словам, работа ведется по нескольким параллельным направлениям.

"С самого начала правительство США поддерживало усилия, направленные на углубление промышленного сотрудничества и укрепление глобальных цепочек поставок с целью увеличения производства существующих и запланированных модификаций Patriot", – говорится в ответе.

Чиновник отметил, что для достижения этой цели ведомство работает по нескольким параллельным направлениям, чтобы ускорить трансатлантическое промышленное сотрудничество в отношении систем Patriot с европейскими партнерами и Украиной.

"Министерство войны продолжает эту работу по сей день", – отметил представитель Пентагона.

При этом в ответе Минобороны США не уточнили, какие именно проекты находятся на стадии реализации, идет ли речь о согласовании лицензий на производство ракет PAC-2 и PAC-3 в Украине и когда могут быть приняты соответствующие решения.

Ранее временный поверенный Украины в США Денис Сеник сообщил, что американская межведомственная группа подготовила до пяти вариантов совместного с Украиной производства ракет PAC-2 и PAC-3. По его словам, эти варианты предварительно были согласованы представителями администрации Трампа, однако впоследствии процесс остановился.

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Он также подчеркнул острую потребность Украины в ракетах-перехватчиках PAC-3 для Patriot. Сеник сообщил о задержках уже согласованных поставок. Так, в октябре Киев не получил ракеты по предварительным двусторонним договоренностям с США.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по поселку Дымер Киевской области, вследствие которого был частично разрушен подъезд многоэтажки, погибли 12 человек. Он подчеркнул: важно, чтобы США разрешили передачу уже оплаченных ракет к Patriot.

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Тем временем СМИ писали, что Пентагон до сих пор не согласовал передачу Украине около 60 ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot. Речь идет о боеприпасах американского производства, поставка которых уже была согласована Вашингтоном, а европейские союзники готовы профинансировать их закупку.

В то же время окончательного разрешения от министра обороны США Пита Хегсета до сих пор нет. Кроме того, затягивается рассмотрение украинского запроса на самостоятельное производство таких ракет.