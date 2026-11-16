Министерство обороны США, которое возглавляет Пит Хегсет, игнорировало советы высокопоставленных американских военных по защите от иранских дронов-камикадзе, основанные на боевом опыте Украины. Кроме того, Пентагон отменил регулярные брифинги SAG-U (Группы содействия безопасности Украине), едва Хегсет вступил в должность.

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Об этом в материале The Atlantic заявил журналист Саймон Шустер. Он опубликовал обширную статью, посвященную ненадлежащей подготовке Белого дома к активной фазе войны с Ираном. Автор рассказал, что многие высокопоставленные военные США призывали руководство учесть ценные уроки Украины, а также воспользоваться разработками украинского ВПК (в частности, зенитными беспилотниками-перехватчиками).

Соответствующие запросы поступали, в частности, от офицеров из немецкого города Висбаден, где размещен совместный украинско-американский штаб. В то время никто не знал, когда Вашингтон начнет операцию "Эпическая ярость". Когда первый отчет военных проигнорировали, они опубликовали еще один. Это произошло 23 февраля – как выяснилось, слишком поздно, ведь война в Иране вспыхнула через пять дней.

Не назвавшие своих имен собеседники журналиста считают, что высокопоставленные лица в Вашингтоне просто не хотели признавать украинские технологии эффективными. "Из-за высокомерия они говорили: зачем нам это нужно?" – сказал один из источников.

"Ни один из офицеров в Висбадене так и не получил четкого объяснения, почему администрация Трампа проигнорировала этот совет. Но офицеры почувствовали две причины сопротивления в Вашингтоне: высокомерие и политику", – говорится в статье The Atlantic.

Саймон Шустер предположил, что широко известная ссора в Овальном кабинете в феврале 2025 года стала сигналом для американской администрации "воспринимать Украину как просителя, а не как союзника". Мол, "в Пентагоне Хегсет не хотел слышать слово "Украина", как сообщил один из высокопоставленных чиновников.

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"Офицеры армии США в Европе ощущали похожую токсичность. Если вы поднимали в Пентагоне вопрос Украины, то "вам повезло, если вас встречали презрительной улыбкой", сказал мне один из них. При администрации Джо Байдена министр обороны Ллойд Остин получал еженедельные сводки от SAG-U о войне. Как только Хегсет вступил в должность, эти брифинги прекратились. Как и почти вся военная помощь США Украине", – написал журналист.

Известно, что сотрудники SAG-U и другие команды в немецком Висбадене готовили различные секретные и несекретные отчеты несколько раз в неделю. Они должны были "дополнять настойчивые усилия по доведению уроков Украины до высшего командования".

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Этой работой занимался, в частности, Кристофер Донахью, уволенный Хегсетом в июле 2026 года.

В некоторых информационных документах об Украине в списках рассылки было более 2000 имен, включая чиновников и высокопоставленных лиц из стран-союзников. Одна группа офицеров в Висбадене даже написала книгу "Как воюет Россия", чтобы обобщить то, что они узнали. Но Хегсет положил конец еженедельным докладам о ходе войны.

Как писал OBOZ.UA:

– 13 ноября в Конгресс США поступила жалоба на ненадлежащее планирование и игнорирование предупреждений о слабой защите военных объектов во время войны с Ираном. Эту жалобу подал майор Стивен Рамсботтом, переживший иранскую атаку беспилотника на военную базу в Порт-Шуайбе (известном также как Эш-Шуайб) в Кувейте.

– Этот объект был атакован утром 1 марта. "Шахед" пробил крышу здания и сдетонировал. Погибли шесть американских военнослужащих, еще более 20 получили ранения. Несколько из них находились в критическом состоянии.