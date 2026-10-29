В Пентагоне отказались расследовать ограничения Starlink для Украины: сенаторы выразили обеспокоенность

В Пентагоне отклонили запрос на проведение расследования недавних перебоев в предоставлении интернет-услуг спутников Starlink и Starshield для Украины. В частности, законодателям нужны ответы на два ключевых вопроса: были ли причастны к сбою чиновники правительства США и использовал ли Маск лазейку в системе.

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Отсутствие ответов по поводу расследования вызывает вопросы об уровне власти, которой Маск обладает над критически важной системой связи. Об этом сообщило издание AP News.

Что известно

Двухпартийная группа сенаторов обратилась к генеральному инспектору Пентагона с просьбой провести расследование ограничения скорости соединения с сервисом Starlink, разработанным Маском, и его военной версией Starshield.

Использование Starlink имеет решающее значение для связи Украины во время войны, поскольку ограничения мешают перехватывать российские ударные беспилотники.

В ответе, полученном Associated Press, надзорный орган Пентагона сообщил группе из девяти законодателей, что на их опасения лучше ответят ВВС.

По словам собеседника, знакомого с этим вопросом, это расценивается как отказ генерального инспектора расследовать деятельность Маска и Starlink, несмотря на то, что у него были все возможности для этого.

"Вызывает беспокойство то, что генеральный инспектор, по всей видимости, решил не расследовать перебои в работе спутниковой связи, на которую Украина полагается для защиты гражданского населения", – заявила сенатор Джин Шахин.

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Она добавила, что администрация Трампа и SpaceX представили противоречивые версии того, что привело к этим сбоям. По ее словам, необходимы независимый учет и проверка, чтобы определить ответственность и предотвратить подобное в будущем.

Отсутствие ответов вызывает вопросы об уровне власти, которой Маск, союзник президента Дональда Трампа, обладает над критически важной системой связи.

Кто санкционировал замедление связи

Когда администрацию Трампа спросили о замедлении работы Starlink, там предоставили запутанные и порой противоречивые объяснения того, кто стоял за этим решением.

Главные истории дня

На прошлой неделе Маск признал, что SpaceX заблокировала Starlink в Украине, обвинив страну в нарушении условий предоставления услуг, что Украина отрицала. Но Маск утверждал, что правительство США контролировало любые изменения, происходившие со Starshield. Трамп заявил, что не отдавал приказа о каких-либо ограничениях, тогда как вице-президент Джей Ди Вэнс намекнул на координацию действий Белого дома с Маском.

По поводу расследования пресс-секретарь офиса генерального инспектора Молли Халперн заявила, что надзорный орган "внимательно рассмотрел запрос Конгресса и определил, что поднятые вопросы лучше рассматривать на уровне Департамента", имея в виду Пентагон.

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Девять законодателей обратились к генеральному инспектору Пентагона с просьбой расследовать, не "руководили, не уполномочивали, не одобряли ли и не знали ли заранее какие-либо должностные лица Пентагона или других ведомств правительства США об изменениях в договоренностях об обмене разведданными, возможностях предупреждения или сервисах Starlink и Starshield, затрагивающих Украину".

Помощник конгрессмена заявил, чтозаконодателям нужны ответы на два ключевых вопроса: были ли причастны к этому какие-либо должностные лица правительства США и использовал ли Маск лазейку в системе.

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В издании напомнили, что это уже не первый случай прекращения работы Starlink. В 2022 году, в начале полномасштабной войны, Маск приказал полностью отключить Starlink в таких регионах, как Херсонская и Донецкая, заявив, что обеспокоен возможной эскалацией конфликта со стороны России.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Украине опровергли обвинения Маска в нарушении условий использования Starlink. Так, Силы обороны Украины физически не могут использовать обычный Starlink для ударов по России. Подобные операции можно выполнять только через Starshield – специальную военную систему спутниковой связи, своего рода ответвление Starlink.