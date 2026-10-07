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"У него сегодня день рождения": Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным и скорое завершение войны. Видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Time to read1 мин
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"У него сегодня день рождения": Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным и скорое завершение войны. Видео
Дональд Трамп пообщался с журналистами. Источник: Скриншот ролика YouTube-канала The White House

Президент США Дональд Трамп хочет позвонить кремлевскому диктатору Владимиру Путину 7 октября, в день рождения российского лидера. Очевидно, он поздравит коллегу с этим праздником.

О том, что у него запланирован разговор с Путиным, Трамп сообщил во время короткого брифинга для медиа. Соответствующее видео опубликовала в YouTube пресс-служба Белого дома.

Один из представителей СМИ спросил, разговаривал ли американский президент с лидером РФ. Республиканец заявил, что собирается это сделать, и весело пошутил, что журналистам тоже следует отмечать день рождения Путина.

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"У меня есть договоренность о звонке. Сегодня его день рождения. Сегодня день рождения Владимира Путина. Я уверен, что вы тоже будете его праздновать", – ответил глава Белого дома.

Также на брифинге он упомянул о российско-украинской войне, в очередной раз заявив, что она "скоро" закончится. "Я урегулировал восемь войн. На подходе еще одна", – сказал Трамп.

''У него сегодня день рождения'': Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным и скорое завершение войны. Видео

Президент Соединенных Штатов Америки. 7 октября 2026 года. Источник: Скриншот видео с YouTube-канала The White House

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 7 октября Российская Федерация совершила очередную массированную атаку по Украине. В результате воздушных ударов погибли 25 украинцев, около сотни получили ранения. Наибольшее количество жертв – в Прилуках на Черниговщине, где произошло прямое попадание ракеты Х-101 в дом. Там погибли 19 человек, в том числе пятеро маленьких детей.

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