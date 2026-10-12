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В НАТО ответили, как быстро отреагировали бы в случае нападения России на Польшу или страны Балтии

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
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В НАТО ответили, как быстро отреагировали бы в случае нападения России на Польшу или страны Балтии
Россия может прибегнуть к провокациям против Альянса

Вооруженные силы США готовы очень быстро отреагировать, если Россия нападет на Польшу или страны Балтии. В то же время американские военные надеются заблаговременно заметить подготовку к возможной атаке.

Об этом заявил генерал Алексус Гринкевич, отвечая на вопрос о возможной реакции американских военных. По его словам, это позволило бы предотвратить нападение еще до того, как оно произойдет.

В НАТО надеются предотвратить нападение заранее

Отвечая на вопрос о том, как быстро американские войска отреагировали бы в случае нападения России на Польшу или страны Балтии, генерал Алексус Гринкевич заверил, что США готовы действовать оперативно.

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В то же время он выразил надежду, что военным удастся своевременно обнаружить подготовку России к возможной атаке. По его словам, это позволило бы не только быстро отреагировать, но и предотвратить нападение еще до его начала.

"Мы готовы отреагировать очень быстро. Но я надеюсь, что мы заметим подготовку к нападению и сможем предотвратить его еще до того, как оно произойдет", – заявил Гринкевич.

Напомним: российская армия вечером в понедельник, 28 сентября, нацелила реактивный БПЛА типа "Шахед" на международный пункт пропуска "Ягодин" на границе Волынской области с Польшей. Взрыв повредил помещение КПП на въезде в терминал.

Из-за этой атаки РФ сирены также звучали в приграничных общинах Польши, а именно в Люблинском воеводстве. Оперативное командование Вооруженных сил РП сообщило, что польская военная авиация поднималась в воздух.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ближайшие недели и месяцы будут сложными для поляков из-за все более агрессивных действий России против Украины. По его словам, российские атаки приближаются к польской границе и уже регулярно происходят вблизи пограничной инфраструктуры.

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