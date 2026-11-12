В НАТО оценили переговоры в Абу-Даби и высказались по вопросу территорий Украины

Украина должна сама определять судьбу своих территорий, и ни одна другая сторона не может решать этот вопрос вместо нее. Такую позицию озвучили в НАТО на фоне переговоров о завершении российско-украинской войны, которые состоялись в Абу-Даби (ОАЭ).

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Об этом заявил заместитель Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джон Стрингер в интервью корреспонденту Euronews Шоне Мюррей. Разговор состоялся в штаб-квартире Альянса.

По словам Стрингера, достижение целей Украины в вопросе прекращения огня имеет для НАТО первостепенное значение. Он надеется, что Москва участвует в переговорах добросовестно, однако пока мало признаков того, что российский диктатор Владимир Путин отказался от своих максималистских требований.

"Посмотрим, насколько серьезно настроена Россия на этот раз. Будем надеяться, что все это не сведется, откровенно говоря, к повторению требований, которые, как я уже говорил, восходят еще к 2022 году", – отметил представитель Альянса.

Речь идет о первоначальных военных целях Москвы, среди которых были захват и аннексия украинских территорий.

Стрингер также высказался о опасениях, что на Украину могут оказывать давление, чтобы она согласилась на изменение границ, в частности отказалась от контроля над частями Донецкой и Луганской областей. Он подчеркнул, что только Украина имеет право решать судьбу собственных суверенных территорий.

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"Что касается территорий, то это исключительно дело украинцев", – подчеркнул заместитель главнокомандующего Альянса.

На переговорах в Абу-Даби НАТО представляли высокопоставленные чиновники Альянса, в частности его высший военный командующий Алексус Гринкевич. Он присоединился к встречам в качестве командующего Европейским командованием США. Его роль заключалась в том, чтобы консультировать американское руководство и поддерживать усилия президента Дональда Трампа по прекращению войны России против Украины.

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Стрингер также высоко оценил украинские операции, направленные против российских нефтеперерабатывающих предприятий, производящих дизельное топливо. Ранее президент США Дональд Трамп призвал Киев прекратить такие удары, заявив, что они приводят к росту цен на энергоносители.

В то же время представитель НАТО убежден, что западные союзники должны "отдать должное" Украине за успешные удары, наносящие ощутимый ущерб российскому диктатору Владимиру Путину.

"Это причиняет Путину боль. Он думал, что сможет просто войти в Украину и установить новую архитектуру безопасности в Европе, начав с Украины в начале 2022 года. Но он сильно ошибался", – отметил Стрингер.

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Он также подчеркнул, что достижения Украины стали возможны благодаря ее изобретательности, инновациям и решимости.

"То, чего Украине удалось достичь благодаря изобретательности, инновациям и воле, просто невероятно. И мы должны отдать этому должное", – подытожил заместитель главнокомандующего НАТО.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби Россия пыталась сосредоточить внимание на изменении архитектуры безопасности в Европе, а не на непосредственном прекращении войны против Украины. По оценкам Института изучения войны (ISW), Москва фактически вернулась к ультиматумам декабря 2021 года, когда требовала от НАТО прекратить расширение Альянса и ограничить военное присутствие в странах, присоединившихся к нему после 1997 года.

Аналитики отметили, что такие требования фактически предполагают предоставление России права влиять на политику безопасности других государств и их выбор союзников. В то же время Кремль настаивает, что вопрос европейской архитектуры безопасности необходимо решить до урегулирования войны в Украине.