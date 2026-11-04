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"У нас есть сильный контракт на закупку ракет PAC-2": Зеленский провел встречу с Писториусом и рассказал о договоренностях

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read1 мин
288
"У нас есть сильный контракт на закупку ракет PAC-2": Зеленский провел встречу с Писториусом и рассказал о договоренностях
"У нас есть сильный контракт на закупку ракет PAC-2": Зеленский провел встречу с Писториусом и рассказал о договоренностях. Источник: Скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Германии Борисом Писториусом в рамках визита в Берлин. По итогам встречи глава государства сообщил о заключенном контракте на закупку ракет PAC-2 немецкого производства на следующие два года.

Также обсудили насущную проблему перехвата российской баллистики, в частности потребность Украины в IRIS-T и боеприпасах для F-16. Об этом президент сообщил в официальном Telegram-канале.

Что известно

"Встретился с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Рассказал о ситуации с российскими обстрелами критической инфраструктуры фактически во всех регионах Украины", – отметил президент.

Президент сообщил о заключенном контракте на закупку ракет PAC-2 немецкого производства на следующие два года. Сейчас ведется работа над тем, чтобы ускорить поставки. Президент отметил, что это значительно помогло бы украинцам пережить эту зиму.

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Он подчеркнул, что Россия ежедневно наносит очень много ударов по украинской энергетике. Особенно сложно противодействовать российской баллистике из-за значительного дефицита перехватчиков для "Пэтриотов". По словам президента, важно находить новые решения для поддержки защиты жизней.

Глава государства отметил, что не раз именно немецкое лидерство помогало защищать тысячи и тысячи жизней.

"Договорились, что команды проработают эту возможность и другие вопросы, которые обсудили, в частности по IRIS-T и боеприпасам для F-16", – говорится в сообщении.

Он поблагодарил министра обороны Германии Бориса Писториуса, канцлера Фридриха Мерца и всю Германию за неизменную поддержку украинской обороны.

"Ценим каждый шаг, который позволяет сохранять жизни", – отметил президент.

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