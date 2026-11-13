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"У нас есть один агрессор": Каллас заявила о "российской ловушке" на фоне заявлений Москвы о новой "архитектуре безопасности". Видео

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
585
"У нас есть один агрессор": Каллас заявила о "российской ловушке" на фоне заявлений Москвы о новой "архитектуре безопасности". Видео
Кая Каллас. Иллюстративное фото. Источник: European Council

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас предостерегла от обсуждения российских требований относительно новой архитектуры безопасности. По ее словам, такие дискуссии могут отвлечь внимание от главного – отсутствия перемирия и продолжающейся войны против Украины.

Каллас подчеркнула, что в войне есть четкий агрессор и жертва. Об этом она заявила в пятницу, 13 ноября.

Каллас назвала обсуждение требований России ловушкой

"Если мы начнем обсуждать требования России относительно архитектуры безопасности, то попадем в ловушку, которую Россия для нас подготовила", – заявила Кая Каллас.

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По ее словам, в таком случае внимание сместится с того, что перемирия до сих пор нет, на российские заявления и утверждения.

"У нас есть один агрессор и одна жертва"

Каллас призвала сосредоточиться на событиях, которые происходят сейчас, а не на требованиях Москвы.

"Сосредоточимся на том, что происходит сейчас. У нас есть один агрессор и одна жертва, и у агрессора нет никаких проблем с безопасностью", – подчеркнула она.

Как писал OBOZ.UA, по данным СМИ, Марко Рубио непублично выразил сомнения относительно возможности дипломатического завершения российско-украинской войны в ближайшие месяцы. Пока что Вашингтон лишь пытается выяснить, реально ли достичь договоренностей с Москвой.

Также Рубио считает, что Украина после окончания полномасштабной войны должна получить гарантии безопасности. Впрочем, чтобы они работали, эти условия должны устраивать Российскую Федерацию.

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