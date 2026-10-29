"У нас было полтора часа": Стере объяснил, действительно ли Путин "читал лекцию" об истории славян на переговорах

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере опроверг информацию издания Financial Times о том, что во время телефонного разговора диктатор России Владимир Путин читал норвежскому и финскому лидерам лекции по средневековой славянской истории. Глава норвежского правительства категорически отверг эту версию, назвав ее недостоверной.

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Однако публикация в международной прессе вызвала резонанс, приписав российскому президенту очередной уход в исторический экскурс. О чем на самом деле был разговор Стере рассказал в эфире телеканала TV 2.

Что утверждало издание Financial Times

Разговор с участием Стере, президента Финляндии Александра Стубба и Путина задумывался как возможность изучить пути деэскалации и создать европейский канал связи. По данным трех анонимных источников Financial Times, вместо обсуждения вопросов мира и урегулирования текущих кризисов, российский диктатор якобы посвятил почти всю беседу чтению славянской истории.

Эксперты сразу же провели параллели с другими публичными выступлениями Путина, включая резонансное интервью Такеру Карлсону в 2024 году и эпизоды на саммите в Анкоридже в августе 2025 года, где также активно затрагивались исторические нарративы.

Ответ премьер-министра Норвегии

Премьер-министр Норвегии категорически отверг версию Financial Times, назвав ее недостоверной. По его словам, Путин действительно обратился к истории, но речь шла о современной хронологии. Диктатор РФ изложил свою версию событий, проанализировав период с 2014 года по настоящее время.

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"Это неверно. И мы попросили Financial Times исправить это, потому что это неправда. То есть то, что он пересказывал славянскую историю, просто неправильно", – сказал политик.

Норвежский премьер также опроверг сообщения о том, что Путин захватил инициативу и доминировал по времени в ходе переговоров, изначально рассчитанных на 30 минут, но продлившихся полтора часа.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 27 октября, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Говорили о войне России против Украины и дипломатических усилиях по ее прекращению.

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Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы турецкий лидер выразил готовность Анкары содействовать возобновлению переговорного процесса для прекращения войны между Россией и Украиной.