В МИД Германии призвали к диалогу с Россией: что это значит

Германия выступает за возобновление диалога с Россией. Европа очень заинтересована в том, чтобы Москва наконец начала реальные переговоры о завершении войны против Украины.

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Встреча министров иностранных дел стран-участниц "Группы 20" стала еще одной возможностью попытаться приблизить конец войны. Об этом заявил глава МИД Германии Йоганн Вадефуль, который на полях саммита встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, пишет ZDFheute.

Вадефуль высказался за возобновление диалога с Россией

По словам главы немецкой дипломатии, встреча G20 была "одной из немногих возможностей убедить Россию в том, что действительно настало время прекратить военные действия и обсудить пути урегулирования этого конфликта"– и Запад ею воспользовался.

"Мы должны разговаривать с Россией, даже если это очень и очень противоречиво... Всем известно, что мир находится в чрезвычайно критической ситуации и что наша задача здесь – сделать все возможное, чтобы разрядить конфликты и кризисы", – подчеркнул Вадефуль.

Чиновник считает, что шансы на это действительно есть.

"Я знаю, что Россия находится под очень сильным экономическим давлением. Я знаю, что Россия также осознает, что, хотя она наносит Украине ужасный ущерб и приводит к человеческим жертвам, она не добивается реального военного прогресса. Я знаю, что многие – в том числе те, кто сидит за этим столом, – призывают Россию прекратить эту войну... Если мы все сделаем это вместе и все будем работать сообща, тогда есть шанс быстрее закончить эту войну", – подчеркнул министр иностранных дел Германии.

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В то же время отсутствие "семейного фото" участников саммита с Лавровым он объяснил тем, что эта традиция вызывает чувство единства и принадлежности, а Запад "точно не является такой семьей с Россией в настоящее время".

Среди важнейших тем для разговоров с Россией сейчас – транспортировка зерна через Черное море.

"Мы не решим украинский конфликт в целом, но должны сделать возможной транспортировку зерна из Украины и России на Глобальный Юг", – объяснил Вадефуль.

Он добавил, что многие участники саммита в Атланте разделяют его мнение, поэтому он "не хочет опускать руки" и "верит, что можно добиться результата здесь, в ближайшие недели".

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Вадефуль убежден, что мир гораздо более един, как в этом вопросе, так и в стремлении усадить РФ за стол переговоров, чем многие считают. И спорное дизельное соглашение между Россией и США этого не меняет. Его Вадефуль "совсем не стал бы переоценивать, разумеется, не с точки зрения его размера".

"У Европы очень четкая позиция: переговоры должны состояться. Россия должна сесть за стол переговоров. И пока этого не произойдет, мы стоим на стороне Украины, поддерживаем ее и будем продолжать усиливать давление на Россию", – отметил немецкий чиновник.

По его словам, в Европе существует широкое согласие по этому вопросу, а дополнительная поддержка поступает от таких партнеров, как Япония и Австралия.

Как писал OBOZ.UA, ранее стало известно, что Вадефуль поднимет вопрос прекращения войны России против Украины на встрече G20. И Лавров, считали в Берлине, будет вынужден присоединиться к обсуждениям.