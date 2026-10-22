В Минобороны Польши сделали заявление о военной помощи Украине на фоне скандала из-за "года УПА"

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Россия атаковала Киев баллистикой после переговоров: есть жертва, пострадали десятки людей, ограничено движение транспорта по Южному мосту. ФотоРоссия атаковала Киев баллистикой после переговоров: есть жертва, пострадали десятки людей, ограничено движение транспорта по Южному мосту. ФотоЧто известно о бизнесе ЗлочевскогоИмперия на недрах: как семья Злочевского зарабатывает миллиарды и избегает ответственности"Зависит от того, где и для кого работаешь": Никитин раскрыл, сколько стоит пригласить "икону" Евровидения Верку Сердючку на корпоратив"Зависит от того, где и для кого работаешь": Никитин раскрыл, сколько стоит пригласить "икону" Евровидения Верку Сердючку на корпоративВСУ отминусовали 2250 оккупантов и уничтожили десятки артиллериских систем: данные ГенштабаВСУ отминусовали 2250 оккупантов и уничтожили десятки артиллериских систем: данные ГенштабаНа Гуляйпольском направлении участились случаи самоликвидации пехотинцев РФ: в чем причинаНа Гуляйпольском направлении участились случаи самоликвидации пехотинцев РФ: в чем причинаБез отца остались двое детей: появились подробности о мужчине, которого РФ убила ударом по Кривому Рогу. ФотоБез отца остались двое детей: появились подробности о мужчине, которого РФ убила ударом по Кривому Рогу. ФотоИллюстративное фото. ГороскопНасыщенный день: Рыбы получат долгожданный ответ, а Близнецы деньги – гороскоп на 22 октября для всех"Продал квартиру в России, а деньги перечислил ВСУ". Андрей Халпахчи – о тайнах мировых звезд, приезжавших в Киев на кинофестиваль "Молодость""Продал квартиру в России, а деньги перечислил ВСУ". Андрей Халпахчи – о тайнах мировых звезд, приезжавших в Киев на кинофестиваль "Молодость"В Лондоне разгадали загадку древнего захоронения: кто мог лежать в римском саркофагеВ Лондоне разгадали загадку древнего захоронения: кто мог лежать в римском саркофагеИллюстрация - украинцы в ПольшеЗарплаты этих беженцев из Украины в Польше выше, чем у местных: кто зарабатывает больше всего

В Минобороны Польши сделали заявление о военной помощи Украине на фоне скандала из-за "года УПА"

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read2 мин
27
В Минобороны Польши сделали заявление о военной помощи Украине на фоне скандала из-за "года УПА"
В Минобороны Польши опровергли остановку военной помощи Украине. Источник: Pexels

В Министерстве национальной обороны Польши опровергли информацию о прекращении поставок крупного пакета военной помощи Украине из-за решения Львовского областного совета провозгласить 2027 год годом Украинской повстанческой армии (УПА) и Романа Шухевича. В ведомстве подчеркнули, что сообщения о блокировке помощи не соответствуют действительности.

Об этом сообщает Fakt со ссылкой на пресс-секретаря Министерства национальной обороны Польши Януша Сеймэя. Он категорически опроверг информацию о прекращении военных поставок на фоне дипломатического спора между Киевом и Варшавой.

"Эта информация не соответствует действительности", – заявил Сеймэй, комментируя сообщения о приостановке помощи Украине.

Что предшествовало

Ранее появилась информация, что Польша якобы приостановила передачу Украине масштабного пакета военной помощи из-за решения Львовского облсовета провозгласить 2027 год годом УПА и Романа Шухевича.

Читайте также
Дарья ДуроваДарья Дурова
14,8 т.
"Мирные обсуждения прошли конструктивно": Виткофф анонсировал трехсторонние встречи на техническом уровне
14,8 т.
"Мирные обсуждения прошли конструктивно": Виткофф анонсировал трехсторонние встречи на техническом уровне
София ЗакревскаяСофия Закревская
5,1 т.
РФ согласилась на трехстороннюю встречу делегаций, Вашингтон хочет организовать ее безотлагательно, – Зеленский
5,1 т.
РФ согласилась на трехстороннюю встречу делегаций, Вашингтон хочет организовать ее безотлагательно, – Зеленский
София ЗакревскаяСофия Закревская
5,4 т.
"Фото, видео – что угодно": Хиллари Клинтон предположила, какой компромат может быть у Путина на Трампа. Видео
5,4 т.
"Фото, видео – что угодно": Хиллари Клинтон предположила, какой компромат может быть у Путина на Трампа. Видео

На момент принятия этих постановлений польская сторона готовилась к отправке вооружения, а после появления сообщений о приостановке поставок продолжались попытки урегулировать ситуацию дипломатическими каналами.

Скандал вокруг решения Львовского облсовета

20 октября Львовский областной совет принял постановления о провозглашении 2027 года годом Украинской повстанческой армии, ее главнокомандующего Романа Шухевича и деятеля ОУН Олега Ольжича. Это вызвало резкую реакцию польских властей из-за исторической ответственности УПА за массовые убийства поляков на Волыни и в Восточной Галиции.

Министерство иностранных дел Украины также раскритиковало решение депутатов, подчеркнув, что оно было принято на региональном уровне без консультаций с центральной властью и дипломатами. В ведомстве признали постановление вредным для усилий, направленных на достижение взаимопонимания с Польшей.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Босацкий сообщил, что представители команды президента Владимира Зеленского заверили польскую сторону: спорное постановление не вступит в силу. Он также обратил внимание, что информацию о соответствующем решении убрали с сайта Львовского облсовета.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш раскритиковал решение Львовского облсовета. Он назвал его неприемлемым и подчеркнул, что такие действия углубляют разногласия между украинцами и поляками.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский подписал обращение о внесении депутата Львовского облсовета Святослава Шереметы в список лиц, нежелательных в Польше. Причиной стала его инициатива провозгласить 2027 год годом УПА и Шухевича.

Как писал OBOZ.UA, польский депутат Европарламента от партии "Конфедерация" Марцин Сипневский разорвал портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича во время выступления и призвал прекратить предоставление Украине финансовой и военной помощи. Он обвинил Украину в героизации деятелей, которых связывают с убийствами поляков во время Второй мировой войны, а также выступил за проведение эксгумаций жертв Волынской трагедии.

Похожие темы
Конфликт Украины и Польши из-за УПАПольшаУПАполитикаРоман ШухевичРоман ШухевичРадослав СикорскийРадослав СикорскийВладислав Косиняк-КамышВладислав Косиняк-Камыш
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники