В Латвии пророссийская партия "Согласие" приняла решение о самороспуске после провала на парламентских выборах. Политическая сила, получившая лишь 0,82% голосов избирателей, не смогла попасть в Сейм и потеряла право на государственное финансирование.

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Соответствующее решение приняли в субботу, 21 ноября, на партийном съезде. О ликвидации политической силы в соцсетях сообщил член ее правления Валерий Агешин, который состоял в партии более 25 лет, передает Delfi.

Почему партия решила самоликвидироваться

Агешин назвал решение о роспуске "абсолютно логичным и единственно правильным". По его словам, результаты последних парламентских выборов показали, что вопросы социальной справедливости, защиты прав человека, борьбы с неравенством и поддержки работников не получили должного внимания избирателей.

Политик также пожаловался на преобладание популизма в современной политике. По его мнению, рациональные аргументы все чаще уступают место ярким лозунгам, символам и эмоциям.

"Поэтому в этот раз за программу "Злагоды" проголосовало немного людей, избиратели преимущественно приходили голосовать за конкретных кандидатов", – отметил Агешин.

Он также признал, что выборы могли стать для партии возможностью восстановить свои позиции и объединиться. Однако политическая сила и ее кандидаты не смогли действовать слаженно как единая команда.

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"В итоге эта попытка оказалась для "Злагоды" последней", – констатировал представитель партии.

Агешин добавил, что такой результат должен стать предупреждением для других политических организаций, которые, по его словам, действительно стремятся работать в интересах государства, своего города или региона, а не ради собственной выгоды.

Провал на выборах и последний съезд

Ранее глава партии Янис Урбанович в интервью газете Diena предполагал, что очередной съезд может стать последним в истории политической силы. Он открыто заявил о намерении предложить ее самороспуск.

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"Предложу самораспуститься, хочу поскорее с этим покончить, чтобы как-то помочь тем, кто за нашу долгую историю прошел через нас, и чтобы им не пришлось смотреть на муки "Злагоды"", – сказал Урбанович.

На выборах в 15-й Сейм Латвии "Злагода" участвовала вместе с "Партией центра". Однако совместное участие в избирательной кампании не помогло политической силе сохранить представительство в парламенте.

Напомним, 3 октября в Латвии состоялись парламентские выборы. Голосование проходило на фоне усиления напряженности в Балтийском регионе из-за угрозы российской агрессии и нарушения воздушного пространства.

Как писал OBOZ.UA, на парламентских выборах в Латвии победу одержала проукраинская политическая сила. По итогам голосования 4 октября стало известно, что наибольшую поддержку избирателей получил "Объединенный список" во главе с премьер-министром Андрисом Кулбергсом.