В Китае прокомментировали слухи о встрече Трампа, Си Цзиньпина и Путина

Министерство иностранных дел Китая не располагает информацией о возможной встрече лидера КНР Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Об этом пресс-секретарь китайского МИД Мао Нин заявила на брифинге 19 октября.

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Ее комментарий опубликовало Генеральное консульство КНР в Сонгкхле на официальном сайте. Журналисты попросили Мао Нин прокомментировать сообщения СМИ о возможных переговорах трех лидеров.

"На данный момент у меня нет информации, которую я могла бы предоставить", — ответила пресс-секретарь.

Вопрос касался сообщения о том, что Путин якобы предложил провести в следующем месяце встречу лидеров Китая, США и России. По данным публикации, они могли бы обсудить урегулирование развязанной Россией войны против Украины.

Что известно о возможных переговорах

Ранее OBOZ.UA сообщал, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков допустил возможность трехсторонней встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина. По данным The Wall Street Journal, одним из вопросов, который могли бы обсудить лидеры, является завершение войны в Украине.

В то же время Песков отметил, что окончательного решения о проведении переговоров и их повестке дня нет.

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Государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил, что возможность такого формата обсуждалась, однако не уточнил, окончательно ли согласовано его проведение. По словам Рубио, Трамп четко дал понять, что хочет прекращения войны между Украиной и Россией.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выступил против идеи встречи лидеров России, США и Китая. Он считает, что такой формат не приблизил бы окончание войны, а наоборот — побудил бы Путина продолжать её.

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