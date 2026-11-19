Лидеры США, Китая и России собрались в китайском Шэньчжэне для трехсторонних переговоров. Накануне Путин и Си Цзиньпин обсудили войну в Украине, а Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин стремятся помочь в ее урегулировании.

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За ходом переговоров и заявлениями их участников следит OBOZ.UA. Как сообщают российские СМИ, среди возможных тем – ситуация в Украине, Иран, энергетическая безопасность и приглашение главы Кремля на саммит G20.

Трамп заявил, что США и Китай стремятся содействовать урегулированию войны в Украине. По его словам, предыдущая встреча с Путиным заложила основу для дальнейших успешных трехсторонних переговоров с участием России, США и Китая.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что во время переговоров Путина и Трампа основное внимание могут уделить Украине. Если позволит время, собеседники также могут обсудить Иран. Кроме того, представитель Кремля предположил, что может быть поднят вопрос о приглашении российского диктатора на саммит G20.

В то же время помощник Путина Юрий Ушаков отметил, что окончательной повестки трехсторонней встречи нет. По его словам, лидеры могут поднять любые вопросы, а продолжительность переговоров будут определять самостоятельно.

В начале переговоров Путин поблагодарил Си Цзиньпина за организацию встречи. Также российский диктатор предложил обсудить глобальные и региональные связи и энергетическую безопасность, сообщает ТАСС.