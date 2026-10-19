Окончательное урегулирование войны России против Украины невозможно без участия представителя Киева, готового взять на себя ответственность, заявили в Кремле. В то же время там высоко оценили миротворческие усилия США.

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Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает российское агентство ТАСС. По его словам, Соединенные Штаты продолжают посредническую деятельность в целях мирного урегулирования войны в Украине, и Москва "высоко ее ценит".

Песков также высказался о возможной трехсторонней встрече Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.

Эта тема поднималась в связи с тем, что все трое лидеров могут принять участие в саммите в Китае. В то же время конкретных предложений или договоренностей о проведении встречи и ее повестке дня не было, заявил Песков.

Отдельно представитель Кремля прокомментировал беспорядки в Европе, назвав их масштабным кризисом. По его словам, ситуация якобы фактически граничит с хаосом, однако остается внутренним делом стран Европейского Союза.

Ранее Песков цинично заявил, что Россия готова не наносить удары по Украине только в день выборов, если Киев действительно планирует их провести. В то же время он утверждал, что украинская сторона якобы хочет использовать 60-дневную паузу для восстановления военного потенциала и продолжения боевых действий.

Также OBOZ.UA писал, что в Кремле цинично оправдали усиление российских ударов по Украине, назвав их "ответными мерами" за якобы расширение Киевом перечня целей для обстрелов на территории РФ. Песков также заявил, что российские военные будут продолжать выполнять поставленные задачи.