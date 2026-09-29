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В Кремле нашли "новую" причину для продолжения войны против Украины и вспомнили о Западе

Иван Черленский
Иван Черленский
Time to read2 мин
icon 15,1 т.
В Кремле нашли "новую" причину для продолжения войны против Украины и вспомнили о Западе
Дмитрий Песков
Источник: РосСМИ

Россия продолжит войну против Украины, чтобы на 100% обеспечить свои национальные интересы. В то же время в Кремле утверждают, что необходимость так называемой "СВО" обусловлена, в частности, отсутствием "здравомыслящих заявлений" со стороны западных стран.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Его слова цитирует российское СМИ ТАСС.

Песков отметил, что участие отдельных стран в прямых боевых действиях против РФ является одним из факторов, которые принимаются во внимание при принятии решения о введении внешнего управления в западных компаниях в России. В то же время он заявил, что такое временное управление можно отменить.

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По словам Пескова, Москва якобы не слышит от западных государств "здравых заявлений", что, как он утверждает, делает необходимым продление так называемой "СВО" для полного обеспечения российских "национальных интересов".

Отдельно пресс-секретарь Кремля высказался об Иране и Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В РФ считают его "краеугольным камнем" режима нераспространения ядерного оружия и не хотели бы, чтобы Тегеран вышел из договора.

Москва также надеется, что Иран останется "ответственным участником ДНЯО". В то же время Песков сослался на заявления Тегерана об отсутствии планов по созданию ядерного оружия.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Кремле называли российские удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре якобы "ответом" на действия Украины. Песков утверждал, что российские войска наносят удары по объектам, которые считают целесообразными, а также заявлял, что Украине "придется заплатить цену" за ее действия в отношении РФ.

Как писал OBOZ.UA, ранее пресс-секретарь Кремля заявлял, что Москва якобы стремится к "устойчивому миру", а не к временному перемирию. В то же время Песков обвинял Владимира Зеленского в якобы противоречивых заявлениях относительно продолжения войны и возможности её прекращения.

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