В Министерстве иностранных дел России заявили, что действия Эстонии якобы находятся на грани развязывания открытой войны. Поводом для очередного обострения стало заявление Таллина о поджоге предприятия военно-промышленного комплекса недалеко от столицы и решение закрыть пункты пропуска на границе с РФ.

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23 ноября российское внешнеполитическое ведомство вызвало временного поверенного в делах Эстонии и выразило ему решительный протест. Об этом говорится в заявлении МИД России.

Из-за чего Россия выразила протест Эстонии

В российском МИД сообщили, что 23 ноября вызвали временного поверенного в делах Эстонии в России М. Юхтеги. Ему заявили решительный протест из-за обвинений России в поджоге предприятия военно-промышленного комплекса под Таллинном, которые в Москве назвали безосновательными.

Также поводом для недовольства российской стороны стало решение эстонского правительства закрыть пункты пропуска на российско-эстонской границе с 1 декабря.

Представителю Эстонии заявили, что такие обвинения якобы не имеют доказательной базы. В МИД РФ назвали их проявлением "русофобской сущности эстонского режима" и заявили, что закрытие границы в первую очередь ударит по экономике самой Эстонии, а также скажется на ее союзниках в ЕС и НАТО.

В Кремле обвинили Эстонию в поддержке Украины

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что решение Таллинна является очередной "антироссийской выходкой" и частью якобы враждебных действий, которые Эстония осуществляет на протяжении последних лет.

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В частности, в МИД РФ обвинили страну в активной поддержке Украины и заявили, что она якобы негласно предоставляет свое воздушное пространство для пролета украинских беспилотников, атакующих северо-запад России.

В ведомстве утверждают, что российская сторона якобы неоднократно фиксировала такие случаи. Именно эти действия назвали представителю Эстонии провокационными и чрезвычайно опасными, заявив, что они находятся на грани развязывания открытой войны с Россией.

Россия также обвинила Таллин в препятствовании судоходству

Отдельно в МИД РФ заявили, что Эстония якобы пытается препятствовать передвижению российских грузовых судов в Балтийском море.

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По версии российского ведомства, Таллин стремится досматривать, захватывать и арестовывать такие суда, чтобы ввести морскую блокаду России.

Кроме того, в заявлении упомянули о полном запрете на транзит российского и белорусского зерна через территорию Эстонии, введенном в октябре.

В МИД РФ заявили о преследовании русскоязычных в Эстонии

Еще одной претензией российской стороны стали действия эстонских властей в отношении русскоязычных жителей страны и тех, кого в Москве назвали "инакомыслящими".

В российском МИД утверждают, что Таллин якобы запрещает русский язык на всех уровнях, преследует сторонников России и депортирует людей, которые стремятся сохранить доступ к родному языку и культуре.

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Также в заявлении говорится о якобы применении принудительных мер и угрозе полной ликвидации Эстонской православной христианской церкви.

В российском ведомстве заявили, что такая политика якобы дестабилизирует ситуацию в регионе и негативно влияет на благосостояние жителей Эстонии и экономическое положение страны.

Россия пригрозила политико-дипломатическими мерами

Во время встречи с эстонским дипломатом российская сторона заявила, что оставляет за собой право принять комплексные политико-дипломатические меры.

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В МИД РФ объяснили это необходимостью защиты национальных интересов России и законных прав ее граждан.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в конце сентября 2026 года эстонские власти обвинили российские спецслужбы в организации поджога здания оборонного предприятия Milrem Robotics в Таллине. Инцидент произошел в ночь с 14 на 15 августа. По данным эстонской службы внутренней безопасности, это была диверсия, заказанная российскими спецслужбами.