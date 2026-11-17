Российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут поднять вопрос так называемой гуманитарной миссии в Константиновке. Такой разговор может состояться во время саммита АТЭС в Китае 19 ноября.

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Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого процитировали пропагандистские СМИ. Он также отметил, что Москва пока не получила от Украины "каких-либо слов готовности" к проведению такой миссии.

Что сказал Песков

"Безусловно, нельзя исключать, что этот вопрос в ходе общения с Трампом будет подниматься", – подчеркнул рупор Кремля.

Вместе с тем он высказал претензии в адрес Киева, мол, в России "до сих пор не слышали каких-либо слов готовности к этой миссии со стороны Украины".

Комментируя возможное участие первой леди США Мелании Трамп в ее организации, пресс-секретарь Кремля напомнил, что она ранее участвовала в запуске этого гуманитарного процесса.

"Конечно, у нашего омбудсмена Яны Лантратовой уже есть определенный наработанный опыт с ее командой. Поэтому, конечно, этот опыт пригодится", – сказал он.

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Стоит отметить, что аналитики американского Института изучения войны заявили, что Россия стремится воспользоваться предложением о локальном перемирии в районе Константиновки в Донецкой области для укрепления своих военных позиций, а не для оказания гуманитарной помощи. Ведь, накопив силы, оккупанты могут усилить наступление на город и попытаться продвинуться в сторону Краматорска и Славянска.

Как писал OBOZ.UA, с такой позицией согласен и президент Владимир Зеленский. Он считает эту инициативу попыткой добиться вывода украинских войск из города. По его словам, российская сторона не смогла захватить населенный пункт военным путем, поэтому пытается использовать тему гражданского населения для достижения своей цели.

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