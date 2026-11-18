Российский диктатор Владимир Путин и председатель КНР Си Цзипьпин обсудили российско-украинскую войну на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Политики в своем разговоре упомянули, в частности, тему мирного урегулирования конфликта.

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Также поднимался вопрос контактов администрации президента США Дональда Трампа с представителями Кремля. Об этом сообщают российские пропагандистские медиа.

Война в центре внимания

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил российским медиа, что на встрече в Шэньчжэне Путин и Си Цзиньпин обсудили урегулирование войны в Украине. По его словам, диктатор рассказал председателю КНР о недавних контактах со спецпосланниками главы Белого дома Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве.

"Путин обсудил с Си Цзиньпином украинское урегулирование", – сообщают российские медиа со ссылкой на Пескова.

В свою очередь министерство иностранных дел Китая не упоминало тему войны в Украине по итогам встречи Си с Путиным. В ведомстве ограничились лишь общими фразами о том, что Пекин и Москва должны использовать механизмы обмена между своими правительствами, законодательными органами и вооруженными силами для обеспечения эффективного выполнения консенсуса, достигнутого главами государств.

Также в китайском МИД по итогам встречи Си и Путина отметилии, что Китай и Россия намерены брать на себя ответственность, "возглавляя и продвигая многополярность и демократизацию международных отношений".

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По версии МИД КНР, на встрече с Си диктатор РФ заявил, что Москва готова укреплять взаимное стратегическое сотрудничество с Китаем, планировать будущее и расширять сотрудничество в торговле, энергетике, образовании и других областях.

Что предшествовало

На брифинге 18 ноября официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на прямой вопрос журналистов о том, будет ли обсуждаться Украина, в том числе на предстоящем трехстороннем саммите с Трампом 19 ноября, ушел от конкретики.

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Представитель китайского внешнеполитического ведомства ответил, что лидеры проведут "углубленный обмен мнениями по важным вопросам, касающимся глобального мира", а подробности будут опубликованы своевременно. В первоначальных коротких релизах Пекина о двусторонней встрече Си и Путина тема Украины и контактов с Уиткоффом и Кушнером не акцентировалась.

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Напомним, диктатор Владимир Путин заявил, что возлагает большие надежды на предстоящую трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и председателей КНР Си Цзиньпином. По его словам, стороны обсудят межгосударственные разногласия.

Как сообщал OBOZ.UA, диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут поднять вопрос гуманитарной миссии в Константиновке. Такой разговор может состояться во время саммита АТЭС в Китае 19 ноября.