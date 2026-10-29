В Кремле заявили, что не хотят видеть ЕС за столом переговоров по Украине: в Еврокомиссии отреагировали

В России заявили, что не планируют привлекать представителей Европейского Союза к будущим трехсторонним переговорам о завершении войны против Украины. В Еврокомиссии в ответ подчеркнули, что продолжают участвовать в дипломатических усилиях, направленных на достижение прочного мира.

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Об этом заявила главная пресс-секретарь Еврокомиссии Паола Пиньо, сообщает Радио Свобода. Она пояснила, что переговоры проходят в разных форматах, на разных уровнях и в разных местах.

В Еврокомиссии заявили о готовности продолжать дипломатические усилия

По словам Паолы Пиньо, Евросоюз уже был вовлечен в этот процесс и продолжает работать над прекращением войны.

"Мы участвовали и продолжаем работать над тем, чтобы положить конец этой ужасной войне и достичь прочного, устойчивого мира", – сказала она.

В то же время представительница не подтвердила, будут ли представители ЕС присутствовать на следующем раунде трехсторонних переговоров. Она отметила, что в настоящее время у Еврокомиссии нет дополнительной информации о возможных будущих встречах, но ситуация может измениться.

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает участие европейских партнеров в переговорах, однако готов к трехстороннему формату, если на этом будут настаивать США.

Что заявили в Кремле об участии Евросоюза

Накануне, 28 октября, помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что представителей европейских государств не планируют приглашать на будущие переговоры Украины, США и России.

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"Они могут туда попасть, если купят билеты, но за стол переговоров их никто приглашать не собирается", – сказал Ушаков.

29 октября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также заявил, что трехсторонний формат не предусматривает участия Евросоюза. Он утверждал, что единого европейского подхода к урегулированию войны в Украине пока нет.

Кроме того, отвечая на вопрос, предлагали ли премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и президент Финляндии Александр Стубб новые подходы к урегулированию, представитель Кремля коротко ответил: "Нет".

Главные истории дня

Напомним, Владимир Зеленский ожидает трехстороннюю встречу Украины, США и России в Абу-Даби. Стороны планируют обсудить шаги по деэскалации, в частности в энергетической сфере и на море, обмен военнопленными и гарантии безопасности для Украины.

Как писал OBOZ.UA, президент Украины заявил, что Украина рассчитывает на трехстороннюю встречу с США и Россией в Абу-Даби до 10 ноября. Зеленский подчеркнул, что переговоры между Украиной, США и РФ "так или иначе состоятся".