В Кремле призвали депутатов "Единой России" готовиться к "победе" в войне: СМИ раскрыли подробности

В Кремле призвали депутатов от партии "Единая Россия" готовиться к возможной "победе" в войне и возвращению российских военных с фронта. Об этом шла речь во время закрытого семинара для фракции в Госдуме, который состоялся с участием заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко.

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Также участникам мероприятия рассказали о подготовке федерального закона о традиционных ценностях и необходимости начинать работу перед будущими выборами. Об этом пишут российские СМИ.

Депутатов призвали готовиться к "победе"

Закрытый семинар для фракции "Единая Россия" состоялся в конце прошлой недели в мастерской управления "Сенеж". По информации источника "Ведомостей", во время мероприятия депутатам подчеркнули, что они должны быть готовы к завершению войны и возвращению ее участников с фронта.

"Говорили, что все должны быть готовы к победе, когда участники боевых действий мгновенно вернутся со спецоперации", – рассказал собеседник издания.

Сергей Кириенко в своем выступлении также подчеркивал необходимость взаимодействия с участниками так называемой "спецоперации". При этом других подробностей обсуждения подготовки к "победе" в публикации "Ведомостей" не приводится.

В Кремле уже думают о выборах 2030 и 2031 годов

Помимо подготовки к возможному возвращению военных, на семинаре обсуждали будущие избирательные кампании. Как пишет "Коммерсант", Кириенко дал понять депутатам, что им нужно начинать готовиться к президентским выборам в 2030 году и выборам в Госдуму в 2031-м.

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По информации источников "Ведомостей", заместитель главы администрации президента РФ также признал, что весной рейтинг "Единой России" падал. По его словам, ситуацию удалось "переломить" в августе после привлечения к кампании Владимира Путина.

В России готовят закон о традиционных ценностях

Еще одной темой семинара стали идеологические основы государственной политики. Начальник управления администрации президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев рассказал о соответствующих "идеологических контурах".

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Как сообщает "Коммерсант", в своем выступлении он напомнил основные "цивилизационные" тезисы, которые Кремль продвигает в течение последних нескольких лет. Также Харичев анонсировал подготовку федерального закона, посвященного традиционным ценностям.

Депутатов призвали работать с молодыми избирателями

Начальник управления администрации президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков призвал депутатов начинать работу с будущими избирателями. Речь идет о молодых людях, которым исполнится 18 лет к следующим федеральным выборам.

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По информации "Ведомостей" и "Коммерсанта", к 2031 году таких избирателей в России будет около 8 миллионов.

Помимо Киреенко, на семинаре выступили глава "Единой России" Дмитрий Медведев, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин, мэр Москвы Сергей Собянин, а также руководители внутриполитических управлений Кремля Андрей Ярин, Александр Харичев и Сергей Новиков.

В Кремле уже обсуждали подготовку к "завершению СВО"

В декабре 2024 года администрация президента РФ проводила в мастерской "Сенеж" семинар для вице-губернаторов. Одной из его тем была подготовка общественного мнения к "завершению СВО".

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Тогда образ "победы", на который, по мнению Кремля, должны были ориентироваться чиновники, был похож на мирный план по Украине команды президента США Дональда Трампа и условия, на которых Киев был готов вести переговоры с Москвой.

Как сообщал OBOZ.UA, доля россиян, одобряющих работу Владимира Путина на посту президента, за неделю снизилась на 2,1 процентного пункта. В то же время доля тех, кто не одобряет его деятельность, выросла на 2,2 процентного пункта. Показатель доверия к Путину также уменьшился, хотя падение было менее существенным. Об этом свидетельствуют данные исследования, охватывающие период с 14 по 20 сентября, когда в России проходило голосование на выборах в Госдуму.