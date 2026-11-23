В Кремле заявили, что следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией может состояться в Абу-Даби. Москва рассматривает столицу Объединенных Арабских Эмиратов как одну из возможных площадок для проведения встречи.

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В то же время конкретная дата возобновления переговоров пока не определена. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков российским СМИ.

Что известно о возможных переговорах

По словам Пескова, российская сторона допускает проведение нового раунда переговоров с участием представителей Украины, Соединенных Штатов и РФ в ближайшее время. Одним из потенциальных мест встречи рассматривают Абу-Даби.

В то же время окончательного решения о месте проведения переговоров пока нет. Представитель Кремля отметил, что Москва не исключает и другие площадки для встречи.

Песков также не назвал конкретных сроков возобновления переговорного процесса.

Что известно о предыдущих переговорах в Абу-Даби

Напомним, 11 ноября в Абу-Даби завершился второй день трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. Стороны обсуждали возможное прекращение огня, энергетические вопросы и безопасность в Черном море. Одним из главных результатов встречи стала договоренность о масштабном обмене военнопленными.

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По словам главы украинской делегации Рустема Умерова, участникам переговоров удалось напрямую изложить свои позиции, однако между сторонами остались существенные разногласия. Он подчеркнул, что впереди еще много сложной работы, хотя возможности для продолжения диалога сохраняются.

Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что во время переговоров в Абу-Даби Украина и Россия обсуждали масштабный обмен военнопленными. По его словам, речь шла о возможности обмена в формате "1000 на 1000" или "1500 на 1500".

Главные истории дня

Как писал OBOZ.UA, 12 ноября, после завершения переговоров в Абу-Даби, спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с российским диктатором Владимиром Путиным в Кремле. Во время встречи стороны обсудили дальнейшие дипломатические контакты по завершению войны в Украине и гуманитарные вопросы.