В Кремле отреагировали на слова Трампа о ''новых очертаниях'' Украины

Прессекретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что после завершения войны Украина будет иметь несколько иные очертания. Он заявил, что территориальные изменения уже очевидны.

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Песков предложил журналистам обратиться за разъяснениями непосредственно к американскому лидеру. Об этом сообщает российское государственное информационное агентство ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, какие именно изменения имел в виду Трамп, пресс-секретарь Кремля сказал…

"Я рекомендовал бы вам адресовать ваши вопросы президенту Трампу", – ответил чиновник.

В то же время Песков отдельно высказался о территориальном аспекте заявления американского президента. С точки зрения географии Украина уже является другой страной.

"Что касается формы Украины, то с точки зрения географии это уже другая страна. Реалии на земле очевидны, вряд ли кто-то может их отрицать", – заявил представитель Кремля.

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Напомним, что Дональд Трамп высказался о будущем Украины после завершения российско-украинской войны. Американский президент предположил, что страна будет выглядеть "немного иначе". Свое заявление он сделал на фоне обсуждений возможных путей прекращения боевых действий.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Кремле не собираются прекращать каким-либо образом боевые действия против Украины даже во время переговоров. Российский режим считает, что прекращение огня якобы "даст украинской стороне возможность восстановить силы".

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