В Кремле отреагировали на призывы Европейского союза установить энергетическое перемирие между Украиной и Россией. Москва отвергла требования европейской стороны, заявив, что будет руководствоваться исключительно собственными национальными интересами.

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Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ. Он назвал соответствующие призывы Европы ультиматумами и поставил под сомнение ее способность играть роль посредника в мирных переговорах.

Что заявили в Кремле

Комментируя призыв президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен к России согласиться на энергетическое перемирие с Украиной, представитель Кремля заявил, что РФ якобы не имеет никаких обязательств в этом вопросе.

"Россия ничего не должна. Россия должна обеспечить свои национальные интересы. И, конечно, с такими ультиматумами претендовать на роль посредников или участников переговоров по урегулированию очень сложно", – сказал Песков.

По его словам, позиция ЕС якобы лишь подтверждает опасения Москвы относительно готовности европейских стран конструктивно присоединиться к мирному процессу.

Кроме того, журналист поинтересовался реакцией европейской стороны на приглашение посетить Москву. В ответ Песков заявил, что европейцы реагируют на соответствующие предложения, однако определенности относительно возможных переговоров пока нет.

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Что в Кремле ранее говорили об участии Европы в мирных переговорах

Напомним, в Кремле поставили под сомнение целесообразность участия европейских стран в переговорах о завершении войны в Украине. Дмитрий Песков заявил, что Москва якобы не видит пользы от привлечения представителей Европы к переговорному процессу в Абу-Даби.

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По словам пресс-секретаря российского диктатора, европейская сторона настаивает на проведении встреч в четырехстороннем формате. В то же время Песков отметил, что в Кремле осознают необходимость продолжения переговоров по Украине.

Как писал OBOZ.UA, в Кремле согласились с заявлением Дональда Трампа о том, что Россия якобы не использует всех своих возможностей в войне против Украины. Дмитрий Песков цинично заявил, что Москва могла бы действовать значительно жестче, однако уточнять, насколько именно, отказался, переадресовав этот вопрос военным.