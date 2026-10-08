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В Кремле ответили, поздравлял ли Трамп Путина с днём рождения

Иван Черленский
Иван Черленский
Time to read1 мин
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В Кремле ответили, поздравлял ли Трамп Путина с днём рождения
Дмитрий Песков

Дональд Трамп не направил Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю дня рождения. Об этом было объявлено 8 октября, на следующий день после того, как российскому диктатору исполнилось 74 года.

Российские СМИ сообщают об этом со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. По его словам, телефонный разговор Трампа и Путина состоится, однако точное время его проведения еще предстоит согласовать.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным 7 октября — в день рождения российского лидера. Во время общения с журналистами президент США также заявил, что российско-украинская война "скоро" закончится.

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Как писал OBOZ.UA, Трамп также заявлял о намерении в ближайшее время поговорить с Путиным о ситуации вокруг случая чумы в России. Президент США отмечал, что Вашингтон рассчитывает получить больше информации об этом инциденте в ближайшие дни.

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