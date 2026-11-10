В Кремле ответили, согласятся ли на требование Европы о немедленном прекращении огня в Украине

Россия не соглашается с требованием европейских стран о немедленном прекращении огня в Украине. В Москве заявляют, что сначала необходимо определить параметры будущей архитектуры безопасности, а уже после этого переходить к урегулированию войны.

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Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщают российские СМИ. По его словам, требования Брюсселя о прекращении боевых действий якобы направлены на то, чтобы дать Украине время на восстановление военных ресурсов.

Что Лавров сказал о прекращении огня в Украине

Глава российского МИД утверждает, что Москва не готова соглашаться на очередное прекращение огня без понимания дальнейших шагов. Он заявил, что перед переходом к непосредственному урегулированию конфликта стороны должны согласовать будущую систему безопасности.

"Мы не согласимся на очередное прекращение огня, не понимая, что будет дальше", – сказал Лавров.

Он также обвинил европейские страны в попытках "выиграть время" для Украины, чтобы она могла восполнить потери. При этом российский министр не привел доказательств в подтверждение этих утверждений.

Какими были предыдущие заявления Кремля о прекращении огня в Украине

В Кремле ранее также заявляли, что не собираются прекращать боевые действия против Украины даже на время переговоров. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков утверждал, что перемирие якобы дало бы украинской стороне возможность восстановить силы, поэтому Москва выступает против такой паузы.

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По словам представителя Кремля, подготовка к трехсторонним переговорам с участием Украины, США и России не означает готовности Москвы согласиться на прекращение огня. Он также обвинил Украину в нарушении предыдущей паузы в боевых действиях, хотя соответствующие договоренности не были подтверждены сторонами.

Песков добавил, что Россия якобы продолжает войну, чтобы лишить Украину возможности наносить удары, и заявил, что Москва намерена достичь своих целей.

Главные истории дня

Как писал OBOZ.UA, 10 ноября в Абу-Даби начались трехсторонние переговоры Украины, США и России о завершении войны. К обсуждениям также привлечены представители европейских стран и НАТО. Среди ключевых тем – прекращение боевых действий, гарантии безопасности для Украины, послевоенное восстановление и гуманитарные вопросы.