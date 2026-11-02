В Кремле ответили, возможны ли новые гуманитарные операции, как в Олешках

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Самовольно построенный ресторан в Голосеевском парке необходимо снестиНезаконный ресторан в "Голосеевском" до сих пор не снесли: дело тянут годами, а Верховный Суд не смог назвать срокиИллюстрация - отключение светаУкраинцам отключают свет в аварийном режиме: названы самые проблемные регионыВ оккупированном Луганске прогремела серия взрывов: под ударом был важный объект врага. Фото и видеоВ оккупированном Луганске прогремела серия взрывов: под ударом был важный объект врага. Фото и видеоВ России новейший Су-57 взорвался на аэродроме: в ГУР назвали вероятную причинуВ России новейший Су-57 взорвался на аэродроме: в ГУР назвали вероятную причинуКак обманывают в супермаркетахКак обманывают в супермаркетах: украинцам рассказали, что делать, чтобы сохранить деньгиМелания Трамп подвела итоги гуманитарной миссии в Олешках: сколько людей спаслиМелания Трамп подвела итоги гуманитарной миссии в Олешках: сколько людей спасли"Шахтеру" устроили удивительную "подставу" в Лиге чемпионов"Шахтеру" устроили удивительную "подставу" в Лиге чемпионовТакер Карлсон заявил, что США могут нанести ядерный удар по Ирану уже в ближайшие дниТакер Карлсон заявил, что США могут нанести ядерный удар по Ирану уже в ближайшие дниВ Украине ограничили мощность атомных электростанций. Иллюстративное фото.В Украине искусственно снизили мощность АЭС: почему станции вынуждены вырабатывать меньше электроэнергииНа Щекавице заждались: сеть взорвалась мемами из-за взлома "Воздушной тревоги" и "ядерной угрозы"На Щекавице заждались: сеть взорвалась мемами из-за взлома "Воздушной тревоги" и "ядерной угрозы"
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

В Кремле ответили, возможны ли новые гуманитарные операции, как в Олешках

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read2 мин
12
Дмитрий Песков
Песков высказался о дальнейших гуманитарных миссиях. Источник: Getty Images

Россия пока не планирует проводить новые гуманитарные операции по образцу той, что состоялась во временно оккупированных Олешках в Херсонской области. В Кремле заявили, что пока не рассматривают ни соответствующих планов, ни таких инициатив.

Об этом сообщило российское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Во время общения с журналистами он также высказался об отношениях Москвы с Пекином, предстоящем саммите АТЭС и перспективах возобновления транзита российского газа через Украину.

Комментируя события в Олешках, Песков отметил, что Москва высоко ценит уровень координации между уполномоченными по правам человека России и Украины. Кроме того, он выразил благодарность США за помощь в проведении миссии, особо отметив роль первой леди Мелании Трамп.

Читайте также
Роман ПрядунРоман Прядун
10,6 т.
ЕС и Канада создают альянс на фоне угроз со стороны Трампа и Путина: что это дает Украине и что может помешать
10,6 т.
ЕС и Канада создают альянс на фоне угроз со стороны Трампа и Путина: что это дает Украине и что может помешать
Катя ПомазанКатя Помазан
4,5 т.
Зеленский рассказал о разговорах с Трампом по поводу атак на российские НПЗ: какие условия выдвинула Украина. Видео
4,5 т.
Зеленский рассказал о разговорах с Трампом по поводу атак на российские НПЗ: какие условия выдвинула Украина. Видео
Вадим ДенисенкоВадим Денисенко
4,0 т.
Переговоры без Китая, мир без шансов
4,0 т.
Переговоры без Китая, мир без шансов

Также пресс-секретарь Кремля рассказал о подготовке к саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). По его словам, Москва готовится к встрече российского диктатора Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и с нетерпением ожидает этого контакта.

Что касается возможной трехсторонней встречи Путина, Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на полях саммита, конкретной информации пока нет. Программа пребывания главы Кремля на мероприятии еще формируется.

По словам Пескова, Россию и Китай связывает огромный объем сотрудничества. Он отметил, что во время встреч Путин и Си Цзиньпин традиционно оперативно оценивают состояние двусторонних отношений и обсуждают международную ситуацию.

Также пресс-секретарь Кремля ответил на вопрос ТАСС о возможности возобновления транзита российского газа через Украину. Он пояснил, что это будет зависеть от желания покупателей и возможностей продавцов. В то же время, по его мнению, сейчас вряд ли можно говорить о возобновлении такого транзита.

Кроме того, Песков сообщил, что Россия до сих пор не получала официального приглашения присоединиться к Организации тюркских государств. В то же время он считает участие Москвы в этой организации целесообразным.

Говоря о выборах в США, пресс-секретарь Кремля отметил, что Москва, как и остальной мир, следит за ходом избирательного процесса, однако подчеркнул, что это внутреннее дело Соединенных Штатов.

Что предшествовало

Ранее OBOZ.UA сообщал, что первая леди США Мелания Трамп подвела итоги гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках. По ее словам, во время перемирия в регион доставили жизненно необходимую помощь и эвакуировали почти 800 человек. Она назвала миссию успешной и поблагодарила Россию и Украину за сотрудничество.

Для эвакуации гражданского населения в Херсонской области ввели локальный режим прекращения огня. Он начался в 03:00 27 октября и должен был продлиться до 22:59 1 ноября 2026 года. Украина неукоснительно соблюдала режим тишины.

Напомним, что во временно оккупированных Олешках в Херсонской области сложилась гуманитарная катастрофа. Город находится под российской оккупацией с первых дней полномасштабного вторжения. Туда не завозили продукты и медикаменты, а дороги были плотно заминированы, из-за чего местные жители не могли самостоятельно покинуть населенный пункт.

Похожие темы
Война в УкраинеВойны России против УкраиныОлешкигуманитарная помощьРоссияУкраинаполитикаКремльКитайДмитрий ПесковДмитрий ПесковМелания ТрампМелания ТрампВладимир ПутинВладимир ПутинСи ЦзиньпинСи Цзиньпин
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!