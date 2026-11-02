В Кремле ответили, возможны ли новые гуманитарные операции, как в Олешках

Россия пока не планирует проводить новые гуманитарные операции по образцу той, что состоялась во временно оккупированных Олешках в Херсонской области. В Кремле заявили, что пока не рассматривают ни соответствующих планов, ни таких инициатив.

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Об этом сообщило российское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Во время общения с журналистами он также высказался об отношениях Москвы с Пекином, предстоящем саммите АТЭС и перспективах возобновления транзита российского газа через Украину.

Комментируя события в Олешках, Песков отметил, что Москва высоко ценит уровень координации между уполномоченными по правам человека России и Украины. Кроме того, он выразил благодарность США за помощь в проведении миссии, особо отметив роль первой леди Мелании Трамп.

Также пресс-секретарь Кремля рассказал о подготовке к саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). По его словам, Москва готовится к встрече российского диктатора Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и с нетерпением ожидает этого контакта.

Что касается возможной трехсторонней встречи Путина, Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на полях саммита, конкретной информации пока нет. Программа пребывания главы Кремля на мероприятии еще формируется.

По словам Пескова, Россию и Китай связывает огромный объем сотрудничества. Он отметил, что во время встреч Путин и Си Цзиньпин традиционно оперативно оценивают состояние двусторонних отношений и обсуждают международную ситуацию.

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Также пресс-секретарь Кремля ответил на вопрос ТАСС о возможности возобновления транзита российского газа через Украину. Он пояснил, что это будет зависеть от желания покупателей и возможностей продавцов. В то же время, по его мнению, сейчас вряд ли можно говорить о возобновлении такого транзита.

Кроме того, Песков сообщил, что Россия до сих пор не получала официального приглашения присоединиться к Организации тюркских государств. В то же время он считает участие Москвы в этой организации целесообразным.

Главные истории дня

Говоря о выборах в США, пресс-секретарь Кремля отметил, что Москва, как и остальной мир, следит за ходом избирательного процесса, однако подчеркнул, что это внутреннее дело Соединенных Штатов.

Что предшествовало

Ранее OBOZ.UA сообщал, что первая леди США Мелания Трамп подвела итоги гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках. По ее словам, во время перемирия в регион доставили жизненно необходимую помощь и эвакуировали почти 800 человек. Она назвала миссию успешной и поблагодарила Россию и Украину за сотрудничество.

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Для эвакуации гражданского населения в Херсонской области ввели локальный режим прекращения огня. Он начался в 03:00 27 октября и должен был продлиться до 22:59 1 ноября 2026 года. Украина неукоснительно соблюдала режим тишины.

Напомним, что во временно оккупированных Олешках в Херсонской области сложилась гуманитарная катастрофа. Город находится под российской оккупацией с первых дней полномасштабного вторжения. Туда не завозили продукты и медикаменты, а дороги были плотно заминированы, из-за чего местные жители не могли самостоятельно покинуть населенный пункт.