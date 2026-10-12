В России заявили о готовности временно воздержаться от ударов по Украине в день выборов, если Киев действительно планирует их провести. В то же время в Кремле цинично отвергли необходимость более длительного перемирия, утверждая, что украинская сторона якобы стремится использовать паузу для продолжения войны.

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Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщают российские пропагандистские СМИ. Он также обвинил Украину в нежелании проводить выборы и высказал утверждение о якобы намерениях Киева использовать перемирие для восстановления военного потенциала.

Что заявили в Кремле о выборах в Украине

Песков заявил, что Москва готова дать указание не наносить удары по Украине в день голосования, если украинские власти действительно намерены провести выборы. В то же время он утверждал, что Киеву якобы нужны 60 дней перемирия не для организации избирательного процесса, а для восстановления сил и продолжения боевых действий.

Представитель Кремля также заявил, что украинская сторона якобы не заинтересована в проведении выборов. Кроме того, он утверждал, что Россия была готова продолжить мирные переговоры сразу после выборов в нелегитимную Государственную думу РФ, но этому якобы помешали украинские удары по Москве.

Лавров заявил, что Зеленский якобы не заслуживает передышки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя возможное энергетическое перемирие, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобыне заслуживает передышки. По его словам, Москва не собирается доверять заявлениям украинского лидера относительно таких инициатив.

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Лавров также утверждал, что Зеленский якобы хочет использовать любое предложение о прекращении огня для продвижения собственных интересов и получения передышки.

Напомним, Украина готова провести выборы при условии 60-дневного прекращения огня, о чем заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, такой срок необходим для надлежащей подготовки и организации избирательного процесса в условиях войны.

Главные истории дня

Как писал OBOZ.UA, объявленное президентом США Дональдом Трампом энергетическое перемирие касается прежде всего прекращения ударов по нефтеперерабатывающим заводам. В то же время Россия пока не согласилась на прекращение огня, тогда как Украина настаивает на прекращении российских атак на её энергетическую инфраструктуру.