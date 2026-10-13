В Кремле сообщили, когда может состояться следующий раунд "консультаций" между США и РФ: об Украине тоже упомянули

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Донецк сегодня"В домах разруха, а дикие звери уже обживают "столицу": оккупанты приготовили ряд "сюрпризов" для подконтрольной им части Донбасса"Сопротивляться или сдаться": Зеленский столкнулся с дилеммой из-за давления со стороны Трампа – Politico"Сопротивляться или сдаться": Зеленский столкнулся с дилеммой из-за давления со стороны Трампа – PoliticoВ Ростове вспыхнул пожар на территории крупного металлургического завода: все подробности. Фото и видеоВ Ростове вспыхнул пожар на территории крупного металлургического завода: все подробности. Фото и видеоКак одиозный "Шутерс" Баленко превратился в юридического "монстра"Депутат "раздул" площадь недвижимости в Киеве с 55 до 1000 кв. м: как одиозный "Шутерс" Баленко стал юридическим "монстром"Где смотреть Дюбуа – Уордли 2: дата и время начала, на каком канале трансляция бояГде смотреть Дюбуа – Уордли 2: дата и время начала, на каком канале трансляция бояДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция бояДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция бояИллюстрация - грустная пожилая женщина со смартфоном в рукахС 00:00 14 октября мобильный оператор изменит стоимость тарифов: кому придется платить большеИллюстрационное фото. Ощадбанк.Украинцев, пользующихся услугами Ощадбанка, предупредили об изменениях с 1 ноября: за что придется платить больше"Всю свою жизнь она посвятила детям": в Киеве в результате атаки РФ погибла воспитательница детсада. Фото"Всю свою жизнь она посвятила детям": в Киеве в результате атаки РФ погибла воспитательница детсада. Фото"Это скорее рубашка для брачной ночи": свадебное платье Елены Шоптенко с экстремально глубоким декольте и необычной фатой разделило сеть"Это скорее рубашка для брачной ночи": свадебное платье Елены Шоптенко с экстремально глубоким декольте и необычной фатой разделило сеть

В Кремле сообщили, когда может состояться следующий раунд "консультаций" между США и РФ: об Украине тоже упомянули

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read2 мин
icon 2,1 т.
В Кремле сообщили, когда может состояться следующий раунд "консультаций" между США и РФ: об Украине тоже упомянули
Точные сроки встречи пока не определены. Источник: Росмедиа

Россия и США могут провести следующий раунд двусторонних консультаций до конца 2026 года. Точные сроки встречи пока не определены, а конкретной договоренности о проведении трехсторонней встречи по Украине между Москвой, Вашингтоном и Киевом на данный момент нет.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Его цитируют российские СМИ.

Следующая встреча – до конца года

Рябков заявил, что очередной раунд российско-американских консультаций должен состояться до конца 2026 года, хотя конкретной даты пока нет.

"Недавно состоялся очередной раунд по "раздражителям", и фактически сейчас дат нет, но до конца года состоится следующий. Должен сказать, что мы движемся вперед. Здесь нет пробуксовок", — сказал заместитель главы МИД РФ журналистам.

Читайте также
Игаль ЛевинИгаль Левин
icon 24,5 т.
Почему Кремль не хочет прекращения огня и чего действительно добивается
icon 24,5 т.
Почему Кремль не хочет прекращения огня и чего действительно добивается
Александр Зинченко (историк)Александр Зинченко (историк)
icon 8,9 т.
В Польше ненависть выходит из-под контроля: история, которую страна не захотела услышать
icon 8,9 т.
В Польше ненависть выходит из-под контроля: история, которую страна не захотела услышать
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 6,2 т.
"Движущая сила": Карпентер назвал две страны, которые могут возглавить сдерживание России и поддержку Украины
icon 6,2 т.
"Движущая сила": Карпентер назвал две страны, которые могут возглавить сдерживание России и поддержку Украины

Стоит отметить, что двусторонние консультации РФ и США не тождественны трехсторонним переговорам о прекращении войны в Украине. Рябков назвал их переговорами "по раздражителям". Речь идет о вопросах, которые Москва и Вашингтон определяют как проблемные в двусторонних отношениях. Среди них – условия работы дипломатических представительств, в частности вопросы виз, уведомления о передвижениях дипломатов и возвращение дипломатической собственности.

Что известно о трехсторонней встрече по поводу войны в Украине

Отдельно Рябков прокомментировал перспективы возобновления трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией о прекращении войны. По его словам, на данный момент конкретных договоренностей об организации такой встречи нет.

При этом он заявил, что контакты между РФ и США по Украине не прерывались,

"Москва подходит к ним ответственно и не допустит утечек", — заявил Рябков.

Как сообщал OBOZ.UA, США и Европа разрабатывают совместное предложение по прекращению войны в Украине. Оно предусматривает восстановление нашего государства, гарантии безопасности и экономические договоренности с Россией. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на собственные источники. По данным издания, этот мирный план также может включать прекращение огня вдоль нынешней линии фронта, что будет означать фактическое сохранение контроля РФ над оккупированными территориями. В Офисе президента отреагировали на эту информацию и подчеркнули, что изложенная в материале информация отражает лишь позицию американской стороны.

Похожие темы
Переговоры США и РоссииВойна в УкраинеСШАРоссия
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться