В Кремле сообщили, когда может состояться следующий раунд "консультаций" между США и РФ: об Украине тоже упомянули

Россия и США могут провести следующий раунд двусторонних консультаций до конца 2026 года. Точные сроки встречи пока не определены, а конкретной договоренности о проведении трехсторонней встречи по Украине между Москвой, Вашингтоном и Киевом на данный момент нет.

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Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Его цитируют российские СМИ.

Следующая встреча – до конца года

Рябков заявил, что очередной раунд российско-американских консультаций должен состояться до конца 2026 года, хотя конкретной даты пока нет.

"Недавно состоялся очередной раунд по "раздражителям", и фактически сейчас дат нет, но до конца года состоится следующий. Должен сказать, что мы движемся вперед. Здесь нет пробуксовок", — сказал заместитель главы МИД РФ журналистам.

Стоит отметить, что двусторонние консультации РФ и США не тождественны трехсторонним переговорам о прекращении войны в Украине. Рябков назвал их переговорами "по раздражителям". Речь идет о вопросах, которые Москва и Вашингтон определяют как проблемные в двусторонних отношениях. Среди них – условия работы дипломатических представительств, в частности вопросы виз, уведомления о передвижениях дипломатов и возвращение дипломатической собственности.

Что известно о трехсторонней встрече по поводу войны в Украине

Отдельно Рябков прокомментировал перспективы возобновления трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией о прекращении войны. По его словам, на данный момент конкретных договоренностей об организации такой встречи нет.

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При этом он заявил, что контакты между РФ и США по Украине не прерывались,

"Москва подходит к ним ответственно и не допустит утечек", — заявил Рябков.

Как сообщал OBOZ.UA, США и Европа разрабатывают совместное предложение по прекращению войны в Украине. Оно предусматривает восстановление нашего государства, гарантии безопасности и экономические договоренности с Россией. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на собственные источники. По данным издания, этот мирный план также может включать прекращение огня вдоль нынешней линии фронта, что будет означать фактическое сохранение контроля РФ над оккупированными территориями. В Офисе президента отреагировали на эту информацию и подчеркнули, что изложенная в материале информация отражает лишь позицию американской стороны.

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