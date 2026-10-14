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В Кремле пытаются воспользоваться соглашением о дизельном топливе с США, но есть "нюанс": в ISW объяснили, чего боятся в России

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
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В Кремле пытаются воспользоваться соглашением о дизельном топливе с США, но есть "нюанс": в ISW объяснили, чего боятся в России
Россия будет поставлять дизельное топливо в США, игнорируя внутренние потребности

Российские власти пытаются успокоить население РФ после появления новостей об экспорте Россией дизельного топлива в рамках соглашения с США. Чиновники уверяют россиян, что дефицита топлива не будет.

Этим заверениям после месяцев перебоев с бензином и дизельным топливом население РФ верит не очень охотно, а аналитики считают, что внутренние потребности страны для Кремля не будут первоочередными. Об этом говорится в новом материале Института изучения войны (ISW).

Российские власти пытаются успокоить население

Аналитики отмечают, что после появления новостей о "дизельном соглашении" между Вашингтоном и Москвой российские чиновники пытаются успокоить россиян: оно, мол, не вызовет внутреннего дефицита топлива.

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В частности, вице-премьер-министр и министр экономики РФ Александр Новак 12 октября заявил, что экспорт российского дизельного топлива в США по новому соглашению не нарушит ситуацию на внутреннем рынке топлива в России.

Это заявление, по мнению аналитиков, призвано уменьшить беспокойство россиян по поводу потенциального будущего дефицита дизельного топлива и связанного с ним недовольства общественности после месяцев дефицита по всей России в течение лета 2026 года.

13 октября Новак провел встречу с министерством энергетики России, министерством транспорта и нефтяными компаниями по поводу ситуации на российском рынке топлива и поручил соответствующим ведомствам и топливным компаниям активизировать дополнительные меры для обеспечения достаточных региональных поставок топлива и реагирования на колебания цен на него.

"Россия в последние месяцы страдает от острого дефицита топлива, что вызвало недовольство общественности по всей стране, и Кремль, вероятно, пытается превентивно развеять опасения относительно потенциальных последствий соглашения о топливе с США. Однако Россия, вероятно, отдаст приоритет выполнению своего соглашения о дизельном топливе с США, а не обеспечению стабильности внутреннего рынка топлива в России, поскольку Кремль надеется использовать соглашение о дизельном топливе для продвижения своих интересов в войне в Украине", – предположили в ISW.

И россияне, похоже, это тоже прекрасно понимают.

По крайней мере, свое возмущение намерениями Кремля продавать дизтопливо Штатам на фоне дефицита внутри страны они выражают в видео, которых все больше появляется в соцсетях.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 октября Трамп похвастался "успешным" разговором с Путиным.  По его словам, он договорился с российским диктатором о закупке российского дизельного топлива. Для этого Белый дом снял с России часть санкций.

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