В Кремле допустили встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина: говорить могут о войне в Украине – WSJ

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин обсуждал с президентом США Дональдом Трампом возможность трехсторонней встречи с участием лидера Китая Си Цзиньпина. Однако окончательных договоренностей относительно переговоров и их повестки дня пока нет.

Видео дня

Об этом сообщает The Wall Street Journal. По информации издания, одним из возможных вопросов встречи может стать завершение войны в Украине.

Что известно о возможной встрече

"Пока нет четкого понимания относительно самой встречи или ее потенциальной повестки дня, хотя все три стороны признают гипотетическую возможность проведения такой встречи", – отметил Песков.

По информации неназванного американского чиновника, Дональд Трамп пока не согласился на участие в трехсторонних переговорах, однако может поддержать такую инициативу.

В Кремле предложили провести встречу лидеров в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который запланирован на 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. Как пишет The Wall Street Journal, одной из тем возможных переговоров может стать прекращение войны в Украине.

Еще 23 августа помощник Путина Юрий Ушаков предположил, что российский и американский президенты могут встретиться во время саммита, если оба примут в нем участие. В то же время он отмечал, что Вашингтон на тот момент не посылал сигналов о готовности к таким переговорам.

РЕКЛАМА

Напомним, ранее Трамп заявил, что был бы рад личному присутствию диктатора Владимира Путина на саммите G20 в США, но не знает, согласится ли тот на поездку. Встреча лидеров стран "Большой двадцатки" запланирована на 14–15 декабря 2026 года в Майами.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагал провести в рамках саммита трехстороннюю встречу Украины, США и России. В то же время, по данным СМИ, Путин может пропустить мероприятие из-за нежелания лететь в Соединенные Штаты. Официально о своем решении он пока не сообщал.

Главные истории дня

Как писал OBOZ.UA, в сентябре 2026 года государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон пригласил Путина на саммит G20. После этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва приветствует такое решение, а вопрос об участии российского президента будет рассматриваться по дипломатическим каналам.