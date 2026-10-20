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В Кремле ждут Виткоффа с докладом о переговорах с Зеленским в Осло, – Песков

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
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В Кремле ждут Виткоффа с докладом о переговорах с Зеленским в Осло, – Песков
Дмитрий Песков. Источник: Российские СМИ

В Кремле надеются, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф в ближайшее время встретится с Владимиром Путиным. Ожидается, что он проинформирует кремлевского диктатора о результатах контактов с представителями Украины и Европейского Союза в Осло.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Москва также рассчитывает продолжить обмен мнениями с Вашингтоном по важным вопросам.

В Кремле ожидают встречи Путина с Виткоффом

Дмитрий Песков заявил, что в Москве надеются в ближайшее время организовать встречу Путина со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом. Американский переговорщик должен доложить о своих контактах с украинской и европейской сторонами.

"Мы надеемся, что уже в ближайшее время удастся организовать встречу, и американские переговорщики, господин Виткофф, смогут проинформировать Путина о своих контактах как с украинцами, так и с европейцами. А также продолжить обмен мнениями между Вашингтоном и Москвой по целому ряду очень важных тем", — сказал Песков.

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Пресс-секретарь Кремля отметил, что в Москве высоко оценивают посреднические усилия американских переговорщиков. По его словам, каждая такая встреча представляется российской стороне важной, своевременной и содержательной.

Песков высказался о представителе Украины на переговорах

По словам пресс-секретаря Кремля, для Москвы важно, чтобы Украину на переговорах представлял "легитимный представитель власти", готовый взять на себя ответственность и принять необходимое решение о прекращении конфликта.

Напомним, во вторник, 20 октября, президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Норвегию. Там у главы государства запланированы важные встречи. Он уже встретился с королем Хоконом VII, а впоследствии проведет переговоры, в частности, с президентом Финляндии Александром Стуббом и представителем американского лидера Стивом Виткоффом.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский провел содержательную беседу с государственным секретарем США Марко Рубио по трем важным для Украины вопросам. Стороны обсудили перехватчики для противодействия баллистическим ракетам, раннее предупреждение о российских баллистических атаках и ситуацию вокруг Starlink и Starshield.

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