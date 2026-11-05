В Конгресе США хотят инициировать импичмент главы Пентагона: всплыли подробности

В Конгрессе США готовятся инициировать импичмент министра обороны Пита Хегсета, которого республиканцы обвиняют в том, что он убедил президента Дональда Трампа начать войну против Ирана без четкого плана ее завершения. Голосование по этому вопросу в Палате представителей может состояться уже на следующей неделе.

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Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники среди республиканцев. После серьезного поражения Республиканской партии на промежуточных выборах часть ее представителей пытается возложить ответственность за результаты на Хегсета, который активно поддерживал военную операцию против Ирана.

Почему республиканцы хотят сместить Хегсета

По данным собеседников CNN, республиканцы считают, что глава Пентагона переоценивал способность США быстро и легко победить в конфликте. Кроме того, его обвиняют в поддержке дальнейшей эскалации боевых действий, несмотря на отсутствие признаков того, что бомбардировки приближают Иран к капитуляции.

Война, напротив, втянула США в затяжной конфликт на Ближнем Востоке, углубила кризис стоимости жизни и стала одним из факторов недовольства избирателей. Вице-президент Джей Ди Вэнс в среду даже заявил, что причиной поражения республиканцев стала именно война.

В то же время в партии признают, что причины провала на выборах гораздо шире, чем только военная кампания. Однако, по данным источников, республиканские лидеры пока не готовы прямо обвинять Трампа в неудовлетворительных результатах.

Когда могут рассмотреть импичмент

Конгрессмен-республиканец Томас Масси от штата Кентукки заявил CNN, что планирует инициировать голосование за импичмент Гегсета после возвращения Конгресса к работе на следующей неделе. Несколько источников среди республиканцев ожидают, что соответствующая инициатива может получить поддержку.

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Сам Гегсет, по информации CNN, не собирается добровольно покидать должность и готов противостоять попыткам импичмента. Он также сообщил Белому дому, что готов отвечать за все политические решения и действия Пентагона.

Главный пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что министр не отступит перед политиками, стремящимися использовать ситуацию для партийной борьбы. По его словам, Гегсет предан руководству ведомством до завершения президентского срока Трампа.

Как Трамп реагирует на ситуацию

Несмотря на недовольство части республиканцев, сам Трамп пока не утратил доверия к министру обороны. По данным CNN, президент лично благосклонно относится к Гегсету и призвал его противостоять попыткам импичмента и расследованиям его решений.

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В среду американский лидер также публично поддержал главу Пентагона, заявив, что тот "очень хорошо выполняет свою работу". Трамп опроверг намерение уволить министра и защитил свое решение начать войну против Ирана.

В то же время в Белом доме не исключают будущих кадровых перестановок после поражения республиканцев на выборах. Некоторые союзники президента считают, что Гегсет может стать одним из тех, на кого Трамп возложит ответственность за неудачи партии.

Сам конгрессмен Мэсси подчеркнул, что проблемы республиканцев нельзя объяснить лишь одним фактором. По его мнению, столь серьезного поражения на выборах можно было избежать, если бы представители партии не поддерживали Трампа безоговорочно.

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Напомним, после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в США однопартийцы Дональда Трампа начали открыто критиковать президента и возлагать на него ответственность за неутешительные результаты. Среди причин провала они назвали войну с Ираном, рост цен и поведение самого главы Белого дома.

Как писал OBOZ.UA, победа демократов на промежуточных выборах в США может открыть для Украины дополнительные возможности получить американскую помощь. В то же время эксперты предостерегают, что быстрых изменений ожидать не стоит, а отношения Вашингтона с Европой могут стать еще напряженнее из-за политики Дональда Трампа.