Конгрессмен от Республиканской партии Брайан Фицпатрик заявил, что американские законодатели готовят двухпартийный законопроект, который должен заблокировать все закупки российской нефти. Документ назовут "Актом Рональда Рейгана: мир через силу".

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О своих планах он написал в социальной сети X. По словам Фитцпатрика, законопроект планируется вынести на рассмотрение Палаты представителей с помощью процедуры discharge petition. Конгрессмен также заявил, что документ получит подавляющую поддержку во время голосования.

Петиция о снятии с рассмотрения позволяет вынести законопроект на голосование в Палате представителей в обход спикера. Для этого документ должны поддержать своими подписями не менее 218 конгрессменов, то есть большинство членов палаты.

Фитцпатрик представляет штат Пенсильвания в Конгрессе США. Он также является одним из сопредседателей двухпартийной группы в поддержку Украины.

Позиция по санкциям

В конце сентября Фитцпатрик вместе с коллегами из обеих партий призвал администрацию президента США Дональда Трампа не ослаблять санкции против России.

Законодатели предупредили, что смягчение ограничений может лишь затянуть войну. Теперь конгрессмен сообщил о подготовке новой законодательной инициативы, направленной на блокирование закупок российской нефти.

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Что предшествовало

Переговорная группа Украины отправилась в США, где 9–10 октября были запланированы важные встречи с американской и европейской сторонами. По словам Кирилла Буданова, вошедшего в состав переговорщиков, Украина продолжает работать над усилением дипломатии для достижения устойчивого и справедливого мира.

Впоследствии стало известно, что президент США Дональд Трамп договорился с российским диктатором Владимиром Путиным об увеличении поставок российского дизельного топлива на мировой рынок.

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Он сообщил, что Россия готова немедленно направить 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки. Еще 500 тысяч тонн, по его словам, должны поступить в ноябре, а впоследствии — дополнительный миллион тонн. Поставки еще трех миллионов тонн топлива будут зависеть от состояния российских нефтеперерабатывающих заводов.

Президент Владимир Зеленский дипломатично назвал эту сделку "слабым решением". Украинский лидер убежден, что подобные подарки российскому диктатору "не принесут мира и никакой пользы цивилизованному миру".

В свою очередь, президент США заявил, что Украине пора назначить нового лидера.