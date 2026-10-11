В Конгрессе США готовят двухпартийный закон, чтобы заблокировать любые закупки российской нефти, – Фитцпатрик

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Переход Украины на евро – в Нацбанке сделали заявлениеПереход Украины на евро: в НБУ сделали заявление по отмене гривни"Он пользуется поддержкой украинского народа": в МИД отреагировали на заявление Трампа о Зеленском"Он пользуется поддержкой украинского народа": в МИД отреагировали на заявление Трампа о Зеленскомбронирование, военный билет, мобилизация, документыВ Украине могут сократить отсрочки для семей людей с инвалидностью? Какие изменения в сфере мобилизации готовятсяЭнергетики объявили график отключений света на 10 октябряЭнергетики объявили график отключений электричества на 11 октября: где не будет света в воскресеньеБудьте начеку: каким знакам зодиака не повезет в октябреБудьте начеку: каким знакам зодиака не повезет в октябреФутболист в чемпионате Германии забил быстрейший гол в истории. ВидеоФутболист в чемпионате Германии забил быстрейший гол в истории. ВидеоКак недосыпание влияет на здоровье: 5 опасных последствийКак недосыпание влияет на здоровье: 5 опасных последствий"Если хотите выиграть, нужно перестать покупать нефть у России": Трампу напомнили, как год назад он критиковал ЕС и Индию. Видео"Если хотите выиграть, нужно перестать покупать нефть у России": Трампу напомнили, как год назад он критиковал ЕС и Индию. ВидеоВ Украине резко переписали тарифы на коммуналкуВ Украине резко переписали тарифы на коммуналку: эта услуга подорожала сразу почти на 90%Не поддается воздействию РЭБ: "Флеш" рассказал о технологии, которую россияне начали применять в дронах. ФотоНе поддается воздействию РЭБ: "Флеш" рассказал о технологии, которую россияне начали применять в дронах. Фото

В Конгрессе США готовят двухпартийный закон, чтобы заблокировать любые закупки российской нефти, – Фитцпатрик

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read2 мин
icon 225
В Конгрессе США готовят двухпартийный закон, чтобы заблокировать любые закупки российской нефти, – Фитцпатрик
Конгресс США готовит закон, который заблокирует закупки российской нефти. Источник: House of Representatives

Конгрессмен от Республиканской партии Брайан Фицпатрик заявил, что американские законодатели готовят двухпартийный законопроект, который должен заблокировать все закупки российской нефти. Документ назовут "Актом Рональда Рейгана: мир через силу".

О своих планах он написал в социальной сети X. По словам Фитцпатрика, законопроект планируется вынести на рассмотрение Палаты представителей с помощью процедуры discharge petition. Конгрессмен также заявил, что документ получит подавляющую поддержку во время голосования.

В Конгрессе США готовят двухпартийный закон, чтобы заблокировать любые закупки российской нефти, – Фитцпатрик

Законопроект планируется вынести на рассмотрение Палаты представителей. Источник: x.com/RepBrianFitz

Петиция о снятии с рассмотрения позволяет вынести законопроект на голосование в Палате представителей в обход спикера. Для этого документ должны поддержать своими подписями не менее 218 конгрессменов, то есть большинство членов палаты.

Читайте также
Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
icon 31,4 т.
"Сейчас не время ослаблять давление на Россию": в Европе отреагировали на решение Трампа по поводу российского дизельного топлива
icon 31,4 т.
"Сейчас не время ослаблять давление на Россию": в Европе отреагировали на решение Трампа по поводу российского дизельного топлива
Владимир ГорбачВладимир Горбач
icon 24,4 т.
Трамп спланировал свою измену с дизелем ещё несколько недель назад
icon 24,4 т.
Трамп спланировал свою измену с дизелем ещё несколько недель назад
Виталий ПортниковВиталий Портников
icon 19,6 т.
Мир, о котором не с кем договариваться: дискуссии об уступках России теряют смысл
icon 19,6 т.
Мир, о котором не с кем договариваться: дискуссии об уступках России теряют смысл

Фитцпатрик представляет штат Пенсильвания в Конгрессе США. Он также является одним из сопредседателей двухпартийной группы в поддержку Украины.

Позиция по санкциям

В конце сентября Фитцпатрик вместе с коллегами из обеих партий призвал администрацию президента США Дональда Трампа не ослаблять санкции против России.

Законодатели предупредили, что смягчение ограничений может лишь затянуть войну. Теперь конгрессмен сообщил о подготовке новой законодательной инициативы, направленной на блокирование закупок российской нефти.

Что предшествовало

Переговорная группа Украины отправилась в США, где 9–10 октября были запланированы важные встречи с американской и европейской сторонами. По словам Кирилла Буданова, вошедшего в состав переговорщиков, Украина продолжает работать над усилением дипломатии для достижения устойчивого и справедливого мира.

Впоследствии стало известно, что президент США Дональд Трамп договорился с российским диктатором Владимиром Путиным об увеличении поставок российского дизельного топлива на мировой рынок.

Он сообщил, что Россия готова немедленно направить 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки. Еще 500 тысяч тонн, по его словам, должны поступить в ноябре, а впоследствии — дополнительный миллион тонн. Поставки еще трех миллионов тонн топлива будут зависеть от состояния российских нефтеперерабатывающих заводов.

Президент Владимир Зеленский дипломатично назвал эту сделку "слабым решением". Украинский лидер убежден, что подобные подарки российскому диктатору "не принесут мира и никакой пользы цивилизованному миру".

В свою очередь, президент США заявил, что Украине пора назначить нового лидера.

Похожие темы
Мирный план ТрампаПереговоры США и РоссииМировые цены на нефтьКонгресс СШАВашингтонполитикаНПЗДональд ТрампДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир Зеленский
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться