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В Конгресс США внесли законопроект, который может заблокировать соглашение Трампа с Путиным по дизелью

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
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icon 1,2 т.
В Конгресс США внесли законопроект, который может заблокировать соглашение Трампа с Путиным по дизелью
Палата представителей США. Источник: House of Representatives

В Конгресс США внесен двухпартийный законопроект о запрете "коррупционных нефтяных сделок с Россией". Он призван заблокировать соглашение президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина о закупке и импорте российского дизельного топлива.

Законопроект содержит ряд положений, делающих такое сотрудничество невозможным, а также обязывает Трампа ввести санкции против российской энергетики. Об этом сообщает официальный сайт Демократической партии в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США

В Конгресс внесен законопроект, который может заблокировать "дизельное соглашение" Трампа с Путиным

Согласно сообщению, 16 октября член Комитета по иностранным делам Палаты представителей Грегори Микс внес двухпартийный законопроект о запрете коррупционных нефтяных соглашений с Россией, чтобы "заблокировать коррупционную сделку президента Трампа с Владимиром Путиным по покупке и импорту российского дизельного топлива".

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Законопроект запрещает Американской корпорации по международному развитию (DFC) инвестировать в российскую энергетику; аннулирует общие лицензии, выданные Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, и запрещает выдавать лицензии в будущем; а также обязывает администрацию Трампа ввести санкции против российской энергетики.

"Это соглашение не снизит расходы для американского народа, который и так уже платит за неудачную войну, начатую Трампом в Иране. Оно даст Путину миллионы долларов на продолжение безнаказанного убийства украинских мирных жителей. В то время как Соединенные Штаты должны усиливать давление на Кремль, Дональд Трамп подлизывается к Путину и заключает выгодные для себя соглашения вместо того, чтобы поддерживать Украину. Это противоречит всему, за что выступают Соединенные Штаты. Конгресс должен действовать. Каждый член Конгресса, который заявляет, что возмущен этим, должен присоединиться к принятию этого законопроекта", – заявил Микс.

Помимо него, законопроект подписали еще 17 конгрессменов от обеих партий.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 октября Трамп подписал указ об отмене санкций против России, предусмотренных "законом Грема". Он воспользовался положением, позволяющим сделать это, если такой шаг обусловлен "интересами США"

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