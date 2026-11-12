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В Чехии расследуют дело о непоставленных Украине боеприпасах: часть денег просто исчезла

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read3 мин
1,4 т.
В Чехии расследуют дело о непоставленных Украине боеприпасах: часть денег просто исчезла
В сентябре 2024 года чешская полиция задержала Хорошаева по запросу Украины. Источник: Чешские СМИ

В Чехии расследуют обстоятельства проваленной закупки 100 тысяч минометных боеприпасов для украинской армии, за которые Министерство обороны Украины заплатило 855 миллионов чешских крон. Контракт заключили осенью 2022 года, однако вместо всей партии Украина получила лишь 3000 боеприпасов.

По подозрениям украинской полиции, значительная часть перечисленных средств исчезла из-за схемы с комиссионными выплатами и привлечением компаний из нескольких европейских стран. Об этом пишет чешское издание Novinky.

Как возник контракт на 100 тысяч боеприпасов

Осенью 2022 года украинец Алексей Хорошаев передал словацкой компании Sevotech заказ Министерства обороны Украины на поставку 100 тысяч минометных боеприпасов.

Сделка оказалась слишком масштабной для Sevotech – небольшой словацкой компании, у которой была лицензия на торговлю военной техникой. По словам владельца предприятия Яна Годермарского, Хорошаев должен был приобрести почти половину акций компании и фактически руководил всей сделкой от начала до конца.

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Общая стоимость контракта составляла 855 миллионов чешских крон, что равняется примерно 35 миллионам евро.

Куда перечислили деньги и сколько боеприпасов получила Украина

В конце 2022 года Министерство обороны Украины перечислило всю сумму авансом молодой украинской компании "Львовский арсенал". Однако заказанные боеприпасы украинская армия так и не получила в оговоренном объеме.

По подозрениям украинской полиции, значительная часть средств исчезла в результате сложной схемы с комиссионными выплатами и привлечением ряда компаний.

Деньги проходили через словацкую Sevotech, а также предприятия в Чехии, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Словении и Болгарии. В результате Украина получила лишь 3000 минометных боеприпасов из 100 тысяч, предусмотренных контрактом.

В Украине судят пятерых фигурантов дела

В Украине по делу о непоставленных боеприпасах уже судят пятерых обвиняемых. Среди них – двое должностных лиц Министерства обороны и представители компании "Львовский арсенал".

Судебный процесс начался около года назад. В случае признания участников организованной группы виновными им грозит от семи до 12 лет лишения свободы.

В то же время Алексея Хорошаева среди обвиняемых в этом судебном процессе пока нет.

Что известно о задержании Алексея Хорошаева

До начала полномасштабного российского вторжения Хорошаев занимал высокий пост в украинской государственной компании, которая занималась международной торговлей оружием. После начала войны он использовал свой опыт и связи для организации закупок военного снаряжения для Украины. Этой деятельностью мужчина занимался как частное лицо из Чехии, куда выехал после начала вторжения.

В сентябре 2024 года чешская полиция задержала Хорошаева по запросу Украины. Ему предъявили подозрение в хищении средств и организации иностранной части схемы.

Сейчас он находится под стражей в Чехии и оспаривает свою экстрадицию в Украину. Также Хорошаев подал заявление о предоставлении убежища в Чехии.

Что расследуют чешские правоохранители

Дело о непоставленных Украине боеприпасах расследует Национальный центр по борьбе с организованной преступностью Чехии (NCOZ). Хотя в нем в основном фигурируют иностранные компании, ключевые события, по данным расследования, разворачивались в Праге. Именно там исчезла значительная часть денег.

История связана с делом Алексея Хорошаева, который сейчас находится под стражей и оспаривает экстрадицию. Его роль в чешском расследовании официально пока не разглашают.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения оборонных средств при поставках форменной одежды для Национальной гвардии. Двое предпринимателей поставили военным бракованные боевые рубашки на сумму более 8,6 млн гривен. Продукция не соответствовала техническим требованиям и была непригодна для выполнения служебных задач на передовой.

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Чехиябоеприпасыкоррупциярасследование
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