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В Болгарии во второй тур президентских выборов прошли пророссийский и проукраинский кандидаты: что известно

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
1,3 т.
В Болгарии во второй тур президентских выборов прошли пророссийский и проукраинский кандидаты: что известно
Предварительные результаты президентских выборов в Болгарии

В Болгарии обнародовали предварительные результаты президентских выборов, которые состоялись 25 октября. Наибольшую поддержку, согласно имеющимся данным, получила исполняющая обязанности президента Илияна Йотова, которая выступает за диалог с Россией.

Второе место занял бывший премьер-министр Андрей Гюров, которого характеризуют как проукраинского политика. Об этом сообщает болгарский телеканал БНТ.

Кто лидирует на выборах в Болгарии

По данным экзитпола по состоянию на 19:00 25 октября, Илияна Йотова и вице-президент Кирил Вылчев набирали 35,3% голосов. Их связывают с политическим курсом бывшего президента Болгарии Румена Радева, а Йотова поддерживает диалог с Россией.

Второе место занял Андрей Гюров – бывший премьер-министр Болгарии, которого характеризуют как проукраинского политика. Он подписал соглашение о безопасности между Болгарией и Украиной. По данным экзитпола, его поддержали 32,4% избирателей.

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Третье место занял Костадин Костадинов – лидер пророссийской ультраправой партии "Возрождение" ("Възраждане"). По данным опроса, он набрал 12,6% голосов.

Предварительные результаты президентских выборов

Центральная избирательная комиссия Болгарии начала публикацию предварительных результатов голосования. По приведенным данным, Костадин Костадинов набирает 12,54% голосов, Радостин Васильев и Красимир Манов – 4,61%, Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – 3,79%, а Иван Христов и Стоянка Черкезова – 2,40%.

В Болгарии во второй тур президентских выборов прошли пророссийский и проукраинский кандидаты: что известно

Предварительные результаты президентских выборов в Болгарии. Источник: Скриншот

Как сообщал OBOZ.UA, официальный период предвыборной кампании на очередных президентских выборах в Болгарии начался 25 сентября и продолжался до 23 октября – периода, когда в заголовках газет доминировали сообщения о нападениях на торговые суда в Черном море у побережья Болгарии и Румынии. Считается, что за этими нападениями стоит Россия, но Радев и Йотова отказались возложить вину, заявив, что доказательств нет.

Стоит отметить, что Болгария планирует до 30 октября присоединиться к инициативе НАТО по противодействию беспилотникам в Черном море. Решение приняли на фоне двух атак дронов на гражданские грузовые суда у болгарского побережья в течение одной недели, одна из которых привела к затоплению судна и исчезновению 11 членов экипажа.

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