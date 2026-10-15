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В Белом доме ответили на обвинения в отношении ограничений Starlink в Украине: в Сенате инициируют расследование

Даниил БорщДаниил Борщ
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В Белом доме ответили на обвинения в отношении ограничений Starlink в Украине: в Сенате инициируют расследование
В администрации Дональда Трампа заявили, что не контролируют компанию SpaceX. Источник: Pexels

В администрации президента США Дональда Трампа заявили, что не контролируют компанию SpaceX и не имеют отношения к ограничениям в работе спутниковой связи Starlink в Украине. В то же время американский сенатор-республиканец Том Тиллис объявил о намерении инициировать расследование, чтобы выяснить причины инцидента и установить виновных.

Об этом сообщает Axios. При этом о необходимости проверить обстоятельства ограничений в работе Starlink в Украине Тиллис написал в соцсети X. Представители Украины обратились к американской стороне, чтобы выяснить обстоятельства ограничений и возможные способы восстановления полноценной работы спутниковой связи.

Что ответили в администрации Трампа

14 октября главные советники президента Украины Владимира Зеленского провели переговоры с представителями Белого дома, Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Пентагона. Украинская сторона пыталась выяснить, принимал ли Вашингтон решение об ограничении работы Starlink и как можно исправить ситуацию.

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По словам источников Axios, представители Белого дома объяснили украинцам, что не контролируют SpaceX. В то же время один из источников сообщил, что администрация Трампа планирует обратиться к компании, чтобы выяснить, что именно произошло.

В Сенате США требуют расследования

Сенатор-республиканец от Северной Каролины Том Тиллис заявил, что намерен обратиться к генеральному инспектору Министерства обороны США с просьбой начать расследование ограничений в работе Starlink в Украине.

По словам Тиллиса, проблема могла возникнуть на локальном уровне в системах Starshield Министерства обороны США, а не непосредственно в Starlink или SpaceX.

Сенатор также выразил сомнение в готовности главы ведомства Пита Хэгсета обеспечить прозрачность расследования, поэтому хочет добиться подготовки официального отчета для Конгресса и американской общественности.

Тиллис подчеркнул, что из-за ограничений украинские гражданские лица, американские дипломаты и сотрудники служб безопасности оказались под неоправданным риском без предварительного уведомления.

"В лучшем случае это была недопустимая ошибка или упущение, а в худшем — сознательное решение расчистить поле для российского нападения", — заявил сенатор.

В Белом доме ответили на обвинения в отношении ограничений Starlink в Украине: в Сенате инициируют расследование

Пост Тома Тиллиса в X. Источник: Скриншот

Что известно об ограничениях Starlink в Украине и реакции властей

Напомним, в Украине возникли проблемы с работой военной версии Starlink во время движения. Из-за ограничения скорости терминалы начали терять связь, что привело к срыву ряда важных миссий Сил обороны.

Президент Украины Владимир Зеленскийпризвал американского предпринимателя Илона Маска возобновить работу Starlink, подчеркнув возможные последствия ограничений для человеческих жизней. Украинская сторона рассчитывает на урегулирование ситуации и рассматривает этот вопрос как часть партнерских отношений с США.

Как писал OBOZ.UA, впоследствии бывший министр обороны Михаил Федоров сообщил, что работа Starlink на скорости до 160 км/ч восстановлена. В то же время в оборонном ведомстве Украины утверждают, что SpaceX продолжает ограничивать работу терминалов Starshield при движении со скоростью свыше 161 км/ч.

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