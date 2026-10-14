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В Белом доме продолжается обсуждение разведданных по Украине: Semafor назвал главного адвоката Киева

Даниил БорщДаниил Борщ
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icon 2,2 т.
В Белом доме продолжается обсуждение разведданных по Украине: Semafor назвал главного адвоката Киева
В Белом доме обсуждают прекращение обмена разведданными с Украиной, против чего выступает Джон Ретклифф. Источник: Коллаж OBOZ.UA/Getty

В Белом доме обсуждают возможность прекращения обмена разведывательными данными с Украиной. Однако окончательного решения по этому вопросу пока нет. Против такого шага выступает директор Центрального разведывательного управления США Джон Ретклифф.

Об этом сообщает американское издание Semafor. В то же время президент США Дональд Трамп публично преуменьшает вероятность прекращения обмена, подчеркивая, что Вашингтон и в дальнейшем помогает Украине, а его целью является завершение войны, которую Россия ведет против Украины уже несколько лет.

Что известно о дискуссиях в Белом доме

По информации одного из представителей администрации Трампа, вопрос о прекращении обмена разведданными с Украиной активно обсуждается в Белом доме. В то же время среди чиновников нет единой позиции относительно того, как действовать.

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"Трамп очень разгневан. Он может отдать такой приказ", — сказал собеседник издания.

Он также предположил, что США могли бы прекратить передавать Украине разведывательные данные именно о целях на территории России.

По данным Semafor, главным противником такого решения является директор ЦРУ Джон Ретклифф.

В Белом доме продолжается обсуждение разведданных по Украине: Semafor назвал главного адвоката Киева

Директор ЦРУ Джон Ретклифф. Источник: Getty

Трамп уже приостанавливал обмен разведданными

В прошлом году Дональд Трамп уже временно приостанавливал обмен разведывательными данными с Украиной. Это произошло после напряженной встречи в Овальном кабинете с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Недавно Зеленский заявил, что Киев не получил от партнеров разведывательных данных о российском ракетном ударе. Это заявление вновь привлекло внимание к вопросу обмена информацией между Украиной и её союзниками.

США оказывают давление на Украину из-за ударов по российским НПЗ

Напомним, администрация Дональда Трампа предупредила Украину о возможном прекращении передачи разведывательных данных, если украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам будут продолжаться. Этот вопрос поднимался в ходе переговоров в Майами с участием американских представителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

Американская сторона настаивала на прекращении атак на российскую нефтяную инфраструктуру, а возможное ограничение обмена разведданными рассматривалось как инструмент давления на Киев.

Впоследствии президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинские генералы получили от США предупреждение о возможном прекращении обмена разведданными из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. В то же время глава государства подчеркнул, что на момент его заявления передача разведывательной информации не прекратилась.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 14 октября, по словам украинских военных, произошло частичное ограничение работы терминалов Starlink. Связь начала пропадать при движении со скоростью свыше 160 км/ч, из-за чего был сорван ряд важных миссий Сил обороны.

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