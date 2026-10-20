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"Тысячи людей оказались в ловушке": вице-президент Европарламента объявила голодовку из-за ситуации в оккупированных Олешках

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
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"Тысячи людей оказались в ловушке": вице-президент Европарламента объявила голодовку из-за ситуации в оккупированных Олешках
Пина Пичерно объявила голодовку в связи с катастрофой в Олешках. Источник: Pina Picierno, Олешки 24/7 в Facebook, коллаж OBOZ.UA

Вице-президент Европарламента Пина Пичерно объявила голодовку, чтобы привлечь внимание международного сообщества к гуманитарной катастрофе в оккупированных Олешках в Херсонской области. Она требует немедленного гуманитарного перемирия.

Также вице-президент Европарламента своим поступком хочет поддержать действия Папы Римского Льва XIV и всех, кто "делает все возможное, чтобы избежать гуманитарной трагедии огромных масштабов". Об этом Пина Пичерно сообщила в сети.

Что говорит Пина Пичерно

"В украинских Олешках тысячи людей оказались в ловушке без регулярного доступа к еде и лекарствам – ведь эта территория оккупирована российской армией. Минные поля делают побег из города чрезвычайно опасным. То есть те, кто остается, рискуют умереть от голода, а те, кто пытается сбежать, рискуют жизнью. Чтобы привлечь международное внимание к этой чрезвычайной ситуации, я объявила голодовку", – отметила европейская чиновница.

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Пина Пичерно подчеркнула, что "это не может быть только ее личным делом". Она призывает организации и людей в Европе присоединиться к этой "великой ненасильственной акции".

"Мы должны требовать немедленного гуманитарного перемирия, доступа людей к еде и медикаментам и возможности безопасной эвакуации гражданских лиц, желающих покинуть город", – подчеркнула она.

Кроме того, все, кто присоединится к акции, таким образом "поддержат действия Папы Римского Льва XIV и всех тех, кто в эти часы делает все возможное, чтобы избежать гуманитарной трагедии огромных масштабов", считает европейка.

"Население Олешек нельзя оставлять на произвол судьбы. Пришло время действовать вместе, чтобы дипломатия дала конкретные результаты и чтобы никто не остался умирать в тишине", – отметила Пино Пичерно.

''Тысячи людей оказались в ловушке'': вице-президент Европарламента объявила голодовку из-за ситуации в оккупированных Олешках

Пост Пино Пичерно в сети. Источник: скриншот

О чем речь

Олешки расположены на оккупированном левобережье Херсонской области, фактически напротив освобожденного Херсона. В городе уже несколько лет продолжается гуманитарный кризис: оккупанты никак не поддерживают жизнедеятельность громады. Местные жители испытывают проблемы с продуктами, лекарствами и другими предметами первой необходимости, а возможность выехать из города заблокирована.

''Тысячи людей оказались в ловушке'': вице-президент Европарламента объявила голодовку из-за ситуации в оккупированных Олешках

Олешки на актуальной карте войны. Источник: скриншот

Как сообщал OBOZ.UA, Папа Римский Лев XIV вчера, 19 октября, провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили гуманитарную катастрофу в Олешках и возможность доставки помощи и эвакуации гражданских лиц. Разговор состоялся через несколько дней после беседы понтифика на эту же тему с лидером Кремля Путиным.

В свою очередь, Евросоюз также пытается организовать отправку гуманитарной помощи во временно оккупированный город.

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