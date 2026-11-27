Заседание Большой Палаты Верховного Суда 24 ноября, на котором начали рассмотрение апелляционной жалобы на бессрочные персональные санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, дало основания для "сдержанного оптимизма", поскольку судьи отказались засекречивать процесс и засыпали представителей государственной власти неудобными вопросами.

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Об этом рассказал адвокат Илья Новиков в эфире "5 канала".

По словам адвоката, политический эффект президентского указа заключается в блокировании возможности Петра Порошенко участвовать в любых будущих выборах – как президентских, так и парламентских. Механизм заключается в запрете открывать и иметь банковские счета: без счета избирательного фонда избирательная комиссия формально не может зарегистрировать человека кандидатом.

Описывая иерархию судебной системы как "трехэтажный дом с пентхаусом" – районные, апелляционные, специализированные кассационные суды и Большую Палату Верховного Суда наверху, куда делегированы по пять судей из разных юрисдикций, – Илья Новиков обратил внимание на нарушение процессуальных сроков.

"10 июля суд первой инстанции – Кассационный административный суд – принял решение в пользу президента Украины, защита немедленно подала апелляцию, и 27 июля Большая Палата открыла производство. Согласно закону, рассмотрение апелляционной жалобы должно было завершиться в течение двух месяцев – до 27 сентября, однако заседание долго не назначали под предлогом "технических сложностей" с передачей материалов, хотя все дело насчитывает всего десять томов, которые можно было перенести в руках между подразделениями одного суда", – отметил Новиков.

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В итоге первое заседание состоялось лишь 24 ноября, а следующее слушание назначили только на январь.

Илья Новиков остановился на происхождении грифа секретности в материалах дела. По его словам, 12 февраля во время подготовки санкций, которая длилась около семи часов, глава Госфинмониторинга Филипп Пронин передал в Министерство экономики – тогдашнему вице-премьеру Юлии Свириденко – документы о двух давних расследованиях в отношении Петра Порошенко: деле о закупке угля в 2014 году и производстве ГБР по Харьковским соглашениям 2010 года, в котором, по версии следствия, политик якобы мог тайно содействовать этим соглашениям вопреки публичным призывам не ратифицировать их.

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Несмотря на то что оба дела годами публично обсуждались в СМИ, Пронин поставил на документе гриф "Для служебного пользования" (ДСК). Именно на этом основании суд первой инстанции, рассматривавший иск с 17 апреля 2025 года по июль, провел два закрытых заседания без прессы, дипломатов и общественности, что позволяло представителям президента и правительства избегать прямых ответов на вопросы адвокатов.

"На заседании 24 ноября представители власти вновь требовали закрыть процесс, утверждая, что обнародование этих данных могло быть незаконным и требует проверки. Однако судьи Большой Палаты отклонили ходатайство и постановили рассматривать дело открыто, поскольку закон позволяет закрывать судебный процесс только тогда, когда информация еще не известна обществу – независимо от того, каким путем она стала публичной", – добавил адвокат.

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Новиков назвал это законное решение поводом для "сдержанного оптимизма", отметив, что обычно государственные органы выигрывают в судах даже с очевидно слабыми аргументами.

Во время заседания 24 ноября судьи Большой палаты успели частично выслушать позицию государственных органов и задали их представителям около 20 вопросов. Суть претензий суда заключается в том, что закон "О санкциях" содержит исчерпывающий перечень видов ограничений, тогда как к Петру Порошенко применили запреты, вообще не предусмотренные законом, – в частности запрет на заключение договоров и совершение любых сделок.

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Адвокат подчеркнул бытовой абсурд такой формулировки: с точки зрения гражданского законодательства сделкой является любая повседневная купля-продажа, поэтому формально указ делает незаконным даже поход пятого президента в магазин за хлебом или заправку мотоцикла. По наблюдению Ильи Новикова, представители президента и правительства оказались не готовы к такому допросу, поскольку привыкли к лояльности предыдущей инстанции, и оправдывались тем, что имеющийся в законе пункт о "других санкциях" якобы дает власти право на "творчество и импровизацию" при придумывании ограничений.