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Турция и ООН готовят переговоры между Украиной и Россией о перемирии в Черном море – Bloomberg

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Time to read2 мин
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Иллюстрация - уборка кукурузы комбайном
Зерновое соглашение может стать темой новых переговоров Киева и Москвы. Иллюстративное изображение
Источник: Freepik

Уже в начале октября могут состояться новые встречи делегаций Украины и России. Темой запланированных переговоров должно стать прекращение огня в Черном море.

Встречи пытаются организовать Турция и Организация Объединенных Наций. Также в качестве посредников выступят сотрудники швейцарской неправительственной организации "Центр гуманитарного диалога", передает Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного дипломата.

Издание отметило, что организаторы "пытаются объединить разрозненные усилия для защиты поставок зерна на фоне роста мировых цен на продовольствие".

Инициатива, начатая в сентябре при поддержке других мировых держав, является попыткой повторить успешные усилия 2022 года по организации так называемого зернового коридора. Это соглашение было одним из немногих случаев узконаправленного перемирия, которое действительно работало в течение определенного времени (около года) во время полномасштабной российской войны против Украины.

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По данным Bloomberg, во время Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября заинтересованные стороны провели закрытую встречу, чтобы запустить новую дипломатическую инициативу. К ней присоединились турецкие чиновники, а также американские, европейские, индийские и египетские представители.

Сообщается, что участники обсудили "узко определенное и взаимное соглашение", которое предусматривает свободное коммерческое судоходство и защиту портов и энергетической инфраструктуры.

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1 октября на заседании форума "Валдай" кремлевский лидер Владимир Путин высказался против предложения прекратить удары в черноморском регионе. Он заявил, что прекращение обстрелов российских НПЗ в обмен на воздержание Москвы от атак на украинские суда является "неравноправным", поскольку российское дизельное топливо по-прежнему находится под санкциями.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров называл возвращение к соглашению по Черному морю образца 2022 года "абсолютно неприемлемым и нереалистичным".

Как писал OBOZ.UA:

– Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль подчеркнул, что обеспечение возобновления так называемого зернового соглашения является общей обязанностью европейских стран. Первым шагом к этому должно стать прекращение огня в Черном море, "пока украинское зерно не испортилось".

– Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал три возможных варианта перемирия: энергетическое, зерновое и на море. Глава государства уже обсуждал это с лидерами Египта, Турции, ОАЭ и Индии, которые тоже заинтересованы в перемирии.

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