"Тупой российский генерал": Трамп заявил, что война России против Украины могла закончиться за несколько часов. Видео

Американский президент Дональд Трамп уверен, что масштабное вторжение россиян зимой 22-го года могло завершиться оккупацией Киева всего за несколько часов. Этого не произошло из-за какого-то "тупого российского генерала", который… утопил танковую колонну агрессоров где-то в грязи.

Видео дня

Российский нарратив о "Киеве за четыре часа" Трамп 20 октября несколько раз повторил во время общения в Белом доме с представителями СМИ. Американский лидер считает, что "тупого российского генерала" уже ликвидировали.

Что сказал Трамп

По словам Трампа, у россиян "была тысяча танков", которые "двигались по бетонной трассе".

"Они были бы в Украине за четыре часа, если бы ехали на максимальной скорости танка – ровно 48 миль в час. Ничто не смогло бы их остановить. Война закончилась бы за один день. И этот очень тупой генерал (понятия не имею, кто он такой, сомневаюсь, что он до сих пор с нами, что он вообще еще жив), он решил повернуть направо на сельскохозяйственные угодья, а затем налево – в направлении Киева, вместо того чтобы оставаться на трассе".

Американский президент не уточнил, откуда ему известно о "повороте налево" и "повороте направо", но подчеркнул, что "еще три с половиной – четыре часа, и вся война была бы закончена".

"Но в итоге они увязли в грязи", – уверен Трамп.

Откуда в феврале под Киевом взялась грязь, да еще и в таком количестве, чтобы остановить танки, американский президент объяснял ранее. Напомним, что раньше Украина (по мнению Трампа) находилась рядом с океанами. Сейчас, конечно, их уже нет, потому что украинский лидер Владимир Зеленский "все потерял", в том числе "все моря и океаны", но раньше, когда они еще были, они обеспечивали зимой достаточно высокую температуру.

РЕКЛАМА

Так или иначе, эту увлекательную историю Трамп уже рассказывал.

Что еще сказал Трамп

20 октября американский президент вместе со сказкой о "Киеве за четыре часа" несколько раз повторил и другие нарративы Кремля. В частности, он отметил, что "Россия – большая машина, которая продвигается вперед, они захватили очень большую территорию".

"Можно сказать, что Украина справляется хорошо или плохо, но Россия захватывает все больше и больше, неделя за неделей. У России бесконечное количество людей, а у Украины их не хватает", – сказал Трамп.

Главные истории дня

В данном случае он начал "цитировать" бывшего спикера Зеленского Юлию Мендель, хотя и не запомнил ее имя.

"Там была женщина, не очень красивая, но хорошая женщина. Она по телевизору говорила, что их мужчины пропадают. Она сказала, что Россия – очень большая страна, они могут потерять очень много людей, и они потеряли очень много людей. Они потеряли 50 миллионов человек во Второй мировой", – сказал Трамп.

Что было на самом деле

В некоторых деталях история Трампа содержит правдивые элементы. Так, на самом деле до столицы Украины российские захватчики дошли – но войти не смогли. Не несуществующая зимой грязь, а украинские защитники уничтожили вражескую танковую колонну, направлявшуюся на Киев.

РЕКЛАМА

Как это было на самом деле, показали (ниже) бойцы "Азова".

Причем под Киевом было уничтожено не одну, а несколько таких колонн захватчиков. Напомним, например, как на десятый день вторжения, 5 марта 2022 года, была уничтожена военная колонна оккупантов, которая двигалась из Ирпеня на Стоянку, чтобы затем попытаться прорваться на Гореничи.

Как отмечал Генштаб ВСУ, в тот день, помимо танковой колонны, были уничтожены два вражеских самолета (трое летчиков взяты в плен) и сбиты пять вертолетов.