Германия и США готовы как можно скорее начать предметные переговоры о завершении российской войны против Украины, однако Москва не демонстрирует четкой готовности к такому процессу. В то же время европейские партнеры уже согласовали состав своей переговорной группы и определили темы, которые могут стать предметом обсуждения.

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Об этом заявил представитель федерального правительства Германии Штефан Корнелиус во время пресс-конференции в Берлине 23 ноября. По его словам, необходимая подготовка к переговорам уже проведена, и теперь нужен соответствующий шаг со стороны России.

Берлин и Вашингтон готовы к переговорам

Корнелиус подчеркнул, что Германия разделяет заинтересованность США в скорейшем начале переговорного процесса по завершению войны.

"Американская сторона заинтересована в скорейшем проведении переговоров, и мы разделяем этот интерес. Российская сторона остается неясной частью этой переговорной формулы, со стороны которой мы пока не видим четкой готовности к переговорам", – заявил представитель правительства.

Он добавил, что Германия и США неоднократно заявляли о готовности к конкретному диалогу, а подготовительная работа уже выполнена.

"Мы всегда четко заявляли, и американская сторона также всегда четко заявляла, что мы готовы к конкретным переговорам. Подготовка к ним проведена. Нужна готовность России", – сказал Корнелиус.

Европа согласовала состав переговорной группы

По словам представителя немецкого правительства, как Россия, так и США поддержали участие европейских представителей в будущих переговорах.

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Европейские партнеры уже договорились, кто войдет в узкую переговорную группу. Также определены конкретные тематические направления, по которым можно проводить переговоры и обсуждения.

"Как российская, так и американская стороны поддержали участие европейских переговорщиков. Европейская сторона также договорилась о том, кто войдет в узкую переговорную группу. Есть конкретные тематические сферы, по которым можно вести переговоры и обсуждения. Пока не хватает готовности сделать этот шаг. Однако мы уверены, что он возможен и состоится в ближайшее время", – заявил Корнелиус.

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В Берлине считают переговоры единственным путем завершения войны

Представитель также передал позицию федерального канцлера Фридриха Мерца, который убежден, что завершить российскую войну против Украины можно только дипломатическим путем.

"Переговорное урегулирование – единственный путь завершить эту войну. Эта война не закончится иначе, чем путем переговоров, и поэтому их необходимо начать. Если бы федеральный канцлер не считал этот путь перспективным, он бы его не предлагал", – отметил Корнелиус.

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В то же время в немецком правительстве подчеркивают, что для перехода к предметному диалогу недостаточно готовности Украины, США и европейских партнеров – необходима также готовность России.

Как сообщал OBOZ.UA:

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о продолжении поддержки Украины. Немецкий канцлер убежден, что Россия не сможет выиграть развязанную ею войну.

Также Мерц призвал Путина заключить мир и сложить оружие. Поводом для призыва стало поражение Крымского моста, которое, убежден немецкий премьер, свидетельствует о слабости РФ.