Ну что, если вы думали: "Во сколько Трампу обошлась такая поддержка России и за сколько он продал Украину" – то вот ответ на этот вопрос.

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Американский миллиардер Тодд Боэли заключил соглашение с российской нефтяной компанией "Лукойл" о приобретении ее подпавших под санкции зарубежных энергетических активов. Об этом он сообщил в среду, 25 ноября. В консорциум покупателей входит американская государственная Международная финансовая корпорация развития (DFC). Документ должно проверить министерство финансов США – на соответствие интересам национальной безопасности.

Глобальные активы компании "Лукойл" охватывают предприятия в 11 странах, которые добывают около 350 тысяч баррелей нефти в сутки. К ним относятся крупные нефтяные месторождения в Азербайджане и Казахстане, нефтеперерабатывающие заводы в Нидерландах, Болгарии и Румынии, а также сеть автозаправочных станций, в том числе и в США.

Для завершения сделки необходимо разрешение Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США. Из-за масштаба зарубежных активов компании "Лукойл" проверка может затянуться. Боэли рассчитывает завершить все в течение года.

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Если сделку одобрят, США будут получать часть будущей прибыли, хотя доля собственности DFC пока неизвестна. Американская сторона также будет представлена в органе управления новой компании. Эта новая компания также получит новое название.

Боэли является совладельцем "Лос-Анджелес Лейкерс" вместе с братом зятя Трампа – Джошуа Кушнером. Также он пересекается в бизнесе и проектах с ближневосточными партнерами, имеющими коммерческие связи с Джаредом Кушнером и спецпосланником Стивом Виткоффом.

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