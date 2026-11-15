"Вполне справедливый ответ": Зеленский заявил, что Украина остановила более 55% российской нефтепереработки. Видео

Украинские дальнобойные санкции, то есть атаки законных целей на территории России, сейчас фактически ежедневно приносят хорошие результаты. В целом наши удары уже остановили более 55% российских нефтеперерабатывающих возможностей.

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Об этом в воскресенье, 15 ноября, сообщил президент Украины Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего Вооруженных сил Михаила Драпатого. Видеообращение к гражданам в конце 1726-го дня полномасштабной войны опубликовано на YouTube-канале ОП.

Глава государства отметил, что это "вполне справедливый наш ответ на отказ РФ от деэскалации и на их удары по нашей энергетике".

Последствия вражеских обстрелов

Президент заявил, что в воскресенье особое внимание было направлено на Запорожскую и Днепропетровскую области, энергетика которых находится в "очень непростой ситуации" после обстрелов.

"Было много отключений, и восстановление продолжается. Частично электричество уже возвращают, но впереди еще значительная работа. Я хочу поблагодарить каждую ремонтную бригаду, всех наших энергетиков, каждого, кто помогает. Постоянно новые воздушные тревоги и новые удары. Это значительно усложняет восстановление. Но задействованы все необходимые силы, оборудование есть, и результат должен быть", – проинформировал глава государства.

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Он сообщил, что сейчас тактика противника такова: оккупанты выбирают определенный украинский регион главной целью и несколько суток сосредоточиваются на ударах по сетям, подстанциям и другой критической инфраструктуре.

С начала сентября больше всего ударов и попаданий было именно на Днепропетровщине – 131. На Киевщине зафиксировано 125 попаданий, больше сотни – на Житомирщине и Сумщине.

"Соответственно, именно там больше всего задач для энергетиков, для коммунальных служб, для ГСЧС Украины", – отметил Зеленский.

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Помощь от партнеров

По словам президента, важно, чтобы люди получили помощь и чтобы энергоснабжение вернулось к предсказуемым графикам. Это сложная задача, но Украина работает на местах, а также продолжает обращаться к зарубежным друзьям.

На уходящей неделе Еврокомиссия приняла важное решение. С главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен есть договоренность о дополнительной энергетической поддержке именно для тех городов и громад, которым сейчас сложнее всего.

"Дополнительные генераторы, другое оборудование, финансы, безусловно, чтобы поддержать устойчивость. Хочу поблагодарить за это", – заявил Зеленский.

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Кроме этого, уже на новой неделе запланировано новое заседание "Рамштайна". Киев надеется на результативность встречи.

"Это будет сильный сигнал – сигнал России, что Украина без поддержки не останется. Наши приоритеты – ПВО, и партнерам нужно сосредоточиться на ракетах для Patriot, для NASAMS: российская баллистическая угроза остается очень серьезной, и есть информация от разведки о подготовке новых ударов.

Будем работать с нашими партнерами и ради увеличения производства дронов. Потенциал у нас есть, и применение сейчас на фронте эффективно. За октябрь было более 50 тысяч российских потерь убитыми и ранеными, за ноябрь должен быть аналогичный высокий показатель. Наши военные могут удерживать линию, я благодарен им за это, и нужно, чтобы партнеры тоже продолжали поддержку", – сказал президент.

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Подготовка к саммиту "Коалиции желающих"

Зеленский считает, что новая встреча в этом формате "может быть исторической". "Можем определить на 100% сильную европейскую позицию для переговоров", – отметил он.

"Трехсторонний формат – Украина, Америка, Россия – должен стать не просто четырехсторонним форматом, но и на порядок сильнее", – подчеркнул глава государства.

Также Киев планирует провести ревизию работы существующих коалиций в поддержку Украины, чтобы определить, какие действительно выполняют свои задачи, а какие "остаются пустыми". "Будем наполнять это", – добавил президент.

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Он рассказал, что в воскресенье провел беседы с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Они обсудили дипломатические вопросы и подготовку встреч в Берлине в рамках Коалиции желающих.

"Благодарен также за нашу антибаллистическую программу FREYJA: работа продолжается, и система должна быть. Европейская противоракетная оборона – массовая и эффективная – может стать одним из самых серьезных наших совместных вкладов в приближение мира. Спасибо всем", – передал свою благодарность президент.

Как ранее писал OBOZ.UA, Великобритания ведет переговоры со странами-участницами Контактной группы по вопросам обороны Украины о дополнительных взносах в поддержку нашей страны накануне сложной зимы. Лондон стремится к тому, чтобы союзники активизировали помощь и продемонстрировали Кремлю готовность поддерживать Киев столько, сколько потребуется.