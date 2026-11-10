''Эти недели решающие для Украины'': Каллас призвала не поддаваться российским нарративам о беспокойстве по поводу безопасности

Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам Кая Каллас призвала не поддаваться российским нарративам о якобы угрозах безопасности со стороны НАТО.

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Об этом она заявила в соцсети X после встречи с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой на саммите G7 в Париже.

Каллас подчеркнула, что независимо от того, как будут развиваться мирные переговоры, Европа продолжит поддерживать Украину. Она также заверила, что санкции против Москвы останутся в силе и будут усилены.

"Эти недели являются решающими для Украины. Было приятно встретиться с министром иностранных дел Андреем Сибигой на встрече G7 в Париже", – написала Каллас.

Она отдельно обратила внимание на российские заявления о якобы обеспокоенности собственной безопасностью и призвала не поддаваться таким нарративам.

По словам Каллас, НАТО является оборонительным альянсом и никогда не угрожало России.

Право на выбор

Глава европейской дипломатии также напомнила о фундаментальных принципах международных отношений, среди которых уважение суверенитета, территориальной целостности государств и их права самостоятельно выбирать военные союзы.

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Она подчеркнула, что эти принципы не могут становиться предметом торга во время переговоров.

Каллас также подтвердила, что Европа продолжит поддерживать Украину независимо от хода мирного процесса, а ограничения против России не только останутся в силе, но и будут усилены.

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Ранее OBOZ.UA сообщал, как Каллас заявила, что мирные переговоры должны предусматривать уступки со стороны России.