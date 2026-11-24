Большая Палата Верховного Суда начала рассмотрение апелляционной жалобы Петра Порошенко по делу об отмене незаконных санкций.

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Перед началом слушания пятый президент заявил, что этот процесс станет проверкой судебной системы на справедливость, и призвал провести открытое заседание. Его цитирует сайт "Евросолидарности".

"Наконец, спустя двадцать два месяца после незаконного, неконституционного, внесудебного, анти европейского решения о наложении санкций на меня как на пятого Президента проходит заседание Большой Палаты Верховного Суда", – отметил Порошенко.

"У каждого разные ассоциации с этим помещением и с этим учреждением. У меня их тоже очень-очень много, но в первую очередь мне приходит на ум дата, которая была двадцать два года назад. Третьего декабря в Верховном Суде с моим участием состоялось заседание, которым были отменены сфальсифицированные выборы кандидата Януковича, пророссийского человека, который намеревался затянуть нас в тайожный союз и против которого восстали страна, общество, народ. Это был очень важный экзамен. Экзамен, который сдавало государство, экзамен, который сдавала нация, и экзамен, который сдавал Верховный Суд", – сказал Петр Порошенко.

"Все тогда очень волновались. Я как человек, который нес ответственность за кампанию, представлял нашу команду в Верховном Суде. Тогда Верховный Суд сдал экзамен. Сегодня он тоже должен сдать экзамен", – подчеркнул пятый президент.

Петр Порошенко в Большой Палате Верховного Суда призвал к открытому заседанию, тогда как представители власти настаивают на сохранении грифа "для служебного пользования", который предусматривает закрытое заседание и засекречивает основания применения санкций против пятого Президента.

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Политик заявил, что именно эта "секретность" позволила власти затянуть процесс на 8 месяцев, хотя согласно процессуальным нормам такие дела должны рассматриваться не более двух месяцев. Порошенко отметил, что все документы год назад были опубликованы в СМИ и соцсетях, их также получили представители посольств.

Он также подчеркнул, что незаконные санкции против него как лидера оппозиционной фракции фигурируют в официальных документах Европарламента и Еврокомиссии, а европейские институты неоднократно подчеркивали недопустимость политического давления.

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"Вопросы санкций против меня вошли в резолюцию Европарламента дважды – как требование отменить применение санкций, противоречащих Европейскому суду по правам человека, Конституции и законодательству Украины. Также 4 ноября эта норма вошла в Отчет о расширении Еврокомиссии, условием которого является получение финансирования Украины и продолжение нашего евроинтеграционного процесса в рамках первого кластера "Основы", – напомнил Порошенко.

"Поэтому, поскольку этот вопрос сегодня не является тайным, гриф "ДСК" утратил актуальность. Мы не имеем права подрывать доверие к заседанию и судебному решению – объективному, беспристрастному, которое, я не сомневаюсь, будет принято, – ни одним шагом. Я прошу рассматривать вопрос в открытом заседании, чтобы общество, мир и средства массовой информации могли понимать и знать, потому что я не просто пятый президент, я лидер второй по численности парламентской фракции. Важно, чтобы общество было полностью об этом проинформировано", – подчеркнул Порошенко.