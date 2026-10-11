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"Это предательство": бывший вице-президент США присоединился к критике Трампа

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
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"Это предательство": бывший вице-президент США присоединился к критике Трампа
Бывший вице-президент США присоединился к критике Трампа. Источник: Офис президента Украины

Бывший вице-президент США Майк Пенс выступил с резким заявлением, осудив решение администрации Дональда Трампа отменить санкции в отношении российского энергетического сектора. По его словам, подобный шаг является прямой поддержкой военной машины Кремля.

Также он назвал сделку "предательством наследия" покойного сенатора Линдси Грэма, который последовательно выступал за максимальное давление на Россию. Об этом Пенс написал в соцсети Х.

Личные впечатления от визита в Украину

Политик напомнил, что всего месяц назад лично посетил Украину и собственными глазами увидел стойкость украинцев. По его оценке, российская армия зашла в тупик, а Украина успешно переосмыслила методы ведения современных боевых действий благодаря массовому применению беспилотников, переносящих удары непосредственно на территорию РФ.

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В заявлении подчеркивается, что снятие ограничений происходит в крайне неподходящий момент, когда Россия продолжает нанесение жестких ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

Угроза для союзников и безопасности США

Также бывший вице-президент предупредил, что уступки Кремлю лишь развязывают руки агрессору. По его мнению, диктатор Путин стремится не к миру, а к полному захвату Украины.

Пенс уверен, что если Украина падет, то пересечение российскими войсками границ стран НАТО и прямое столкновение с американскими военными станет лишь вопросом времени.

Политик отметил, что США обязаны вернуть жесткую санкционную политику. Он призвал президента Трампа немедленно аннулировать соглашение о снятии санкций с российского топлива, ввести вторичные санкции против любых государств, покупающих российские энергоресурсы.

Также он хочет, чтобы Белый дом увеличил поставки военной помощи Украине совместно с европейскими союзниками для полного отражения агрессии.

''Это предательство'': бывший вице-президент США присоединился к критике Трампа

Пенс критикует Трампа. Источник: Скриншот

Напомним, часть сенаторов от Республиканской и Демократической партий США выступили с резкой критикой решения президента Дональда Трампа разрешить закупку российского дизельного топлива по всему миру. По их мнению, этот шаг противоречит принятому в сентябре закону о санкциях имени Линдси Грэма и прямо финансирует военную машину Кремля.

Как сообщал OBOZ.UA, российские пропагандисты развернули очередную информационную кампанию вокруг телефонного разговора между диктатором РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Помощник главаря Кремля Юрий Ушаков озвучил целый ряд комплиментарных тезисов, попытавшись продемонстрировать "небывалую теплоту" в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

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